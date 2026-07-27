Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 8 συλλήψεις για εκβιασμούς και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποίησαν ευρεία επιχείρηση στην Κρήτη και προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
  • Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων, αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το παράνομο οικονομικό όφεδος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχιδή παράνομη δράση στο νησί.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων, αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (27/7/2026) αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας (συμμορίας), τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Η επιχείρηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, στο πλαίσιο των πρόσφατων εξαγγελιών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

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