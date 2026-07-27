Κεφαλονιά: Νεκρός ο 30χρονος οδηγός του οχήματος που έπεσε σε γκρεμό – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Ένας 30χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών σκοτώθηκε σε γκρεμό στην περιοχή Χάρακας της Κεφαλονιάς, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του. Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τροχαίο, ωστόσο αργότερα προέκυψε ότι ο οδηγός είχε αναρτήσει ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποδεικνύοντας πιθανή αυτοκτονία, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 30χρονος πατέρας δύο παιδιών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά την πτώση του οχήματός του σε γκρεμό στην Κεφαλονιά.
  • Οι αρχικές πληροφορίες για τροχαίο εξελίχθηκαν σε πιθανή αυτοκτονία, καθώς ο οδηγός φέρεται να είχε αναρτήσει αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα social media λίγο πριν το συμβάν.
  • Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν όλα τα στοιχεία και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς έπειτα από το τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκε ένας 30χρονος πατέρας δύο παιδιών.

Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Αρχικά οι πληροφορίες από το νησί της Κεφαλονιάς ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα σοβαρό τροχαίο, όπου ένας άντρας έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό στην περιοχή του Χάρακα στη βόρεια πλευρά του νησιού, σήμερα Δευτέρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν τις 16:00, όταν ένα όχημα έπεσε σε σε γκρεμό στην περιοχή του Χάρακα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ο οδηγός του επαγγελματικού οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας KefaloniaPress, το θύμα είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός κάτοικος του νησιού, μόλις 30 ετών, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με το InKefalonia, ο 30χρονος πατέρας δύο παιδιών, λίγο πριν το περιστατικό είχε αναρτήσει στα social media ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Στην ανάρτησή του έγραφε: «Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε στο κενό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η ανάρτηση στα social media βρίσκεται υπόψη των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ