Ύπνος: Το απρόσμενο κόλπο από ειδικό για να κοιμηθείτε «μέσα σε δύο λεπτά»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η αϋπνία ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους, ιδιαίτερα σε περιόδους άγχους ή ζέστης. Σύμφωνα με ειδικό στον ύπνο, υπάρχουν ορισμένες απλές τεχνικές που μπορούν να χαλαρώσουν σώμα και μυαλό, με μία από αυτές να υπόσχεται αποτελέσματα μέσα σε μόλις δύο λεπτά.

Το κόλπο που προτείνει ειδικός για να σας πάρει ο ύπνος «μέσα σε δύο λεπτά»

Το να δυσκολεύεται κανείς να αποκοιμηθεί είναι ένα συχνό πρόβλημα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Το άγχος, οι σκέψεις της ημέρας, οι υψηλές θερμοκρασίες ή ακόμη και το περιβάλλον του υπνοδωματίου μπορούν να καθυστερήσουν την έλευση του ύπνου, αφήνοντας το σώμα και το μυαλό χωρίς την απαραίτητη ξεκούραση.

Επειδή ο ποιοτικός ύπνος είναι καθοριστικός για τη σωματική και ψυχική υγεία, πολλοί αναζητούν πρακτικούς τρόπους για να αποκοιμούνται πιο εύκολα. Η ειδικός στον ύπνο Katherine Hall, σε συνεργασία με την εταιρεία Happy Beds, μοιράστηκε επτά συμβουλές που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια ασυνήθιστη τεχνική, η οποία σύμφωνα με την ίδια μπορεί να συμβάλει στη χαλάρωση του οργανισμού και να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να αποκοιμηθούν μέσα σε μόλις δύο λεπτά.

Η παράδοξη τεχνική των 2 λεπτών για γρήγορο ύπνο

Αν και κάπως ανορθόδοξη, η πρώτη πρόταση της Katherine είναι εντελώς δωρεάν και προσβάσιμη σε όποιον μπορεί σωματικά να την εφαρμόσει.

Η Dr. Hall συνιστά να κάνετε κατακόρυφο με στήριξη κεφαλής για δύο λεπτά πριν πάτε για ύπνο. Αυτό βοηθά στην κυκλοφορία φρέσκου, οξυγονωμένου αίματος στον εγκέφαλο και ειδικότερα στους κύριους αδένες, την υπόφυση και τον υποθάλαμο.

«Αυτή η στάση βοηθά επίσης στην αποτοξίνωση των επινεφριδίων, συμβάλλοντας στην αποβολή των αρνητικών σκέψεων και προάγοντας τη θετική σκέψη. Εξασκηθείτε στηριζόμενοι στον τοίχο μέχρι να αποκτήσετε αρκετή ισορροπία και δύναμη στον πυρήνα σας για να το δοκιμάσετε χωρίς υποστήριξη», ανέφερε η ειδικός.

Άλλες συμβουλές από την ειδικό για να κοιμηθείτε πιο εύκολα

Το διάβασμα πριν τον ύπνο μπορεί να μειώσει το στρες

Μια ακόμα τεχνική που συνιστά η Dr. Hall είναι το διάβασμα πριν τον ύπνο. Όπως εξηγεί η ίδια: «Τα παραμύθια και οι ιστορίες πριν τον ύπνο δεν είναι μόνο για παιδιά. Το να διαβάζετε ένα βιβλίο ή να πλάθετε μια ιστορία φαντασίας στο μυαλό σας βοηθά σημαντικά στη μείωση του στρες».

«Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας, όπως μυστήριο, ρομάντζο ή επιστημονική φαντασία. Αποφύγετε τα βιβλία αυτοβελτίωσης ή δοκίμια που βάζουν τον εγκέφαλο σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων. Η μυθοπλασία μιμείται τα όνειρα, προετοιμάζοντας το μυαλό για τον ύπνο».

Ωστόσο, η ειδικός προειδοποιεί να αποφεύγετε το διάβασμα σε ψηφιακές συσκευές (e-readers, tablets, κινητά). Το μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες εμποδίζει την έκκριση της μελατονίνης –της ορμόνης του ύπνου– απορρυθμίζοντας το βιολογικό σας ρολόι.

«Μόλις μία ώρα έκθεσης στην οθόνη μπορεί να καθυστερήσει την απελευθέρωση της μελατονίνης έως και κατά 3 ώρες», επισημαίνει η ειδικός.

Ρύθμιση θερμοκρασίας και η τεχνική της «παράδοξης πρόθεσης»

Επιπλέον συμβουλές περιλαμβάνουν τη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος φορώντας ελαφριές πιτζάμες και χρησιμοποιώντας ένα λεπτό σκέπασμα, καθώς και –όσο παράξενο κι αν ακούγεται– την προσπάθεια να μείνετε ξύπνιοι.

Η Dr. Hall αναφέρει: «Μπορεί να ακούγεται εντελώς παράδοξο, αλλά για να κοιμηθείτε πιο γρήγορα, δοκιμάστε να μείνετε ξύπνιοι όσο περισσότερο μπορείτε! Πρόκειται για μια ψυχολογική τεχνική που ονομάζεται παράδοξη πρόθεση (paradoxical intention)».

Πώς λειτουργεί η παράδοξη πρόθεση

Ξαπλώνετε χωρίς πίεση: Μένετε στο κρεβάτι χωρίς να πιέζετε τον εαυτό σας να αποκοιμηθεί.

Εξουδετέρωση του άγχους: Ο στόχος είναι να αντιμετωπίσετε τον φόβο και την αγωνία που προκαλεί η αϋπνία, καθιστώντας την κατάσταση «φυσιολογική» στο μυαλό σας.

Παθητική εγρήγορση: Αποδέχεστε τις αρνητικές σκέψεις ή τις ανησυχίες αντί να τις πολεμάτε.

Μόλις ξεπεράσετε αυτόν τον φόβο, το άγχος υποχωρεί και πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι σας παίρνει ο ύπνος φυσικά.

«Με την παράδοξη πρόθεση, σταματάτε να σπαταλάτε ενέργεια προσπαθώντας να διώξετε αυτό που δεν θέλετε (την αϋπνία) και αρχίζετε να διοχετεύετε την ενέργειά σας σε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε: τον βαθύ και ξεκούραστο ύπνο», αναφέρει η ειδικός.