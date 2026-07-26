Πρωτεΐνη: 5 σνακ με υψηλότερη περιεκτικότητα από το γιαούρτι, σύμφωνα με ειδικούς

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Όταν αναζητάμε σνακ πλούσια σε πρωτεΐνη, το γιαούρτι είναι συνήθως η πρώτη μας επιλογή. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές άλλες τροφές που προσφέρουν εξίσου υψηλά (ή και υψηλότερα) ποσοστά πρωτεΐνης, υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους, τον κορεσμό και τη μυϊκή αποκατάσταση.

5 σνακ που περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη από το ελληνικό γιαούρτι

Το στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους αναζητούν ένα χορταστικό και πλούσιο σε πρωτεΐνη σνακ. Εκτός από περίπου 16 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, προσφέρει προβιοτικά που συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου και αποτελεί καλή πηγή ασβεστίου για τη διατήρηση γερών οστών.

Παρόλα αυτά, η ποικιλία στη διατροφή είναι εξίσου σημαντική. Αν θέλετε να εμπλουτίσετε την καθημερινή σας διατροφή χωρίς να μειώσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης, υπάρχουν αρκετές θρεπτικές επιλογές που προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα ανά μερίδα.

5 εξαιρετικές επιλογές που αξίζει να προσθέσετε στη διατροφή σας:

Ψημένα φασόλια edamame

Σολομός σε κονσέρβα

Τυρί κότατζ (cottage cheese) με χαμηλά λιπαρά

Στήθος γαλοπούλας σε φέτες

Τόνος σε σακουλάκι

Ψημένα φασόλια edamame

21 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά ½ φλιτζάνι

Το Edamame δεν είναι απλώς ένα σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνη. «Περιέχει επίσης φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στον κορεσμό, τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, την υγεία του εντέρου και της καρδιάς», εξηγεί η διατροφολόγος Sarah Gold Anzlovar.

Μισό φλιτζάνι προσφέρει σχεδόν 8 γραμμάρια φυτικών ινών – περίπου το ένα τρίτο της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Παράλληλα, το ενταμάμε είναι πλούσιο σε ισοφλαβόνες, φυτικές ενώσεις που συνδέονται με τη μείωση των φλεγμονών και του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Πώς να το καταναλώσετε: Μπορείτε να βρείτε έτοιμα ψημένα συσκευασμένα ενταμάμε για το δρόμο ή να τα ψήσετε εύκολα στο σπίτι με λίγο ελαιόλαδο και αλάτι.

Σολομός σε κονσέρβα

20 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 85 γραμμάρια

Ο σολομός σε κονσέρβα προσφέρει υπερδιπλάσια πρωτεΐνη από το στραγγιστό γιαούρτι. Παράλληλα, παρέχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και βιταμίνη D, σύμφωνα με τη διατροφολόγο Talia Follador.

Τα ωμέγα-3 είναι απαραίτητα λιπαρά που το σώμα δεν μπορεί να συνθέσει μόνο του, τα οποία διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην προστασία της υγείας της καρδιάς και του εγκεφάλου. Επιπλέον, ο σολομός είναι από τις λίγες τροφές που περιέχουν φυσικά σημαντικές ποσότητες βιταμίνης D για γέρα οστά.

Πώς να το καταναλώσετε: Ετοιμάστε μια πικάντικη σαλάτα με σολομό ως έτοιμο σνακ για όλη την εβδομάδα.

Τυρί κότατζ (cottage cheese) με χαμηλά λιπαρά

24 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 1 φλιτζάνι

Το cottage cheese έχει γίνει ανάρπαστο τα τελευταία χρόνια, και οι αριθμοί εξηγούν το γιατί. Ένα φλιτζάνι cottage cheese με 2% λιπαρά προσφέρει ελαφρώς περισσότερη πρωτεΐνη από ένα φλιτζάνι γιαούρτι. Η πλειονότητά της προέρχεται από την καζεΐνη, μια πρωτεΐνη αργής πέψης που βοηθά στη μυϊκή αποκατάσταση, σημειώνει η διατροφολόγος Whitney Stuart.

Πώς να το καταναλώσετε

Γλυκιά εκδοχή: Χρησιμοποιήστε το ως βάση αντί για γιαούρτι, προσθέτοντας φρέσκα φρούτα, βούτυρο καρπών, σπόρους και γκρανόλα.

Αλμυρή εκδοχή: Προσθέστε λαχανικά, ψητά ρεβίθια ή σουσάμι. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε ως κρεμώδες άλειμμα σε τοστ ή σε ντιπ.

Στήθος γαλοπούλας σε φέτες

25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 85 γραμμάρια

Το στήθος γαλοπούλας είναι μια άπαχη και εύκολη επιλογή για υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης. Μια μερίδα 85 γραμμαρίων προσφέρει 25 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αν αγοράζετε συσκευασμένα αλλαντικά, ελέγχετε τις ετικέτες για το νάτριο και προτιμήστε επιλογές με χαμηλό αλάτι.

Γρήγορο σνακ: Φτιάξτε ρολάκια γαλοπούλας με αβοκάντο, χούμους και τραγανά λαχανικά, ή συνοδεύστε τη με κρακεράκια ολικής άλεσης, τυρί και ένα φρούτο.

Τόνος σε σακουλάκι

20 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 85 γραμμάρια

Ο έτοιμος τόνος σε ειδική συσκευασία (pouch) δεν χρειάζεται στράγγισμα ή μαγείρεμα. Προσφέρει περίπου 20 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, καλύπτοντας παράλληλα το 70% των ημερήσιων αναγκών σε σελήνιο και το 15% σε βιταμίνη D.

Tip: Επειδή ο τόνος δεν περιέχει υδατάνθρακες, συνδυάστε τον με κρακεράκια ολικής αλέσεως, στικς λαχανικών ή ένα φρούτο για να διατηρήσετε σταθερά τα επίπεδα σακχάρDynamic στο αίμα.

Πώς να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης με έξυπνες επιλογές

Το στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι παραμένει μία από τις καλύτερες επιλογές για ένα σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνη, όμως δεν είναι η μοναδική. Τρόφιμα όπως το ενταμάμε, ο σολομός και ο τόνος σε κονσέρβα, το cottage cheese και το στήθος γαλοπούλας προσφέρουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν τη διατροφή με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες και βιταμίνη D.

Η εναλλαγή των σνακ μέσα στην εβδομάδα συμβάλλει σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή και βοηθά τον οργανισμό να λαμβάνει μεγαλύτερη ποικιλία βιταμινών και μετάλλων. Για ακόμα καλύτερο κορεσμό και πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, οι ειδικοί συνιστούν να συνδυάζετε τις πηγές πρωτεΐνης με υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες, όπως κράκερ ολικής άλεσης, φρέσκα φρούτα ή λαχανικά.