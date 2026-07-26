Μπορεί και να μην έχει φτάσει η ώρα για άνοιγμα των συνόρων Νίγηρα-Μπενίν

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Διεθνή Νέα

ΝΙΓΗΡΑΣ
Soldiers from Niger patrol in an open field in Gao, February 27, 2013. Niger has sent troops to Mali as part of the MISMA West African forces. REUTERS/Joe Penney (MALI - Tags: MILITARY CIVIL UNREST) - RTR3ECD7
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επικεφαλής της χούντας του Νίγηρα, στρατηγός Αμπντουραχμάν Τιανί, δήλωσε πως υπάρχουν «πληγές» στις σχέσεις με το Μπενίν οι οποίες πρέπει «να επουλωθούν» πριν ανοίξουν τα σύνορα.
  • Τα σύνορα παραμένουν κλειστά εδώ και τρία χρόνια μετά την κατάληψη της εξουσίας στον Νίγηρα τον Ιούλιο του 2023. Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου του Μπενίν στον Νίγηρα καλλιέργησε ελπίδες για άνοιγμα.
  • Ο στρατηγός Τιανί τόνισε ότι «υπάρχουν πληγές που θα πρέπει να επουλωθούν και να θεραπευτούν προτού ληφθεί αμετάκλητη απόφαση για άνοιγμα των συνόρων». Το άνοιγμα πρέπει να γίνει ώστε «κανείς πρόεδρος του Μπενίν ή του Νίγηρα να μην αποφασίσει μια ημέρα ότι θέλει να τα κλείσει ξανά».

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Ο επικεφαλής της χούντας η οποία κυβερνά τον Νίγηρα, ο στρατηγός Αμπντουραχμάν Τιανί, δήλωσε χθες Σάββατο πως υπάρχουν «πληγές» στις σχέσεις της χώρας του με το γειτονικό Μπενίν οι οποίες πρέπει «να επουλωθούν» πριν ληφθεί απόφαση για άνοιγμα των συνόρων τους.

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Τα σύνορα των δύο χωρών παραμένουν κλειστά εδώ και τρία χρόνια, μετά την κατάληψη της εξουσίας στον Νίγηρα από τους στρατιωτικούς τον Ιούλιο του 2023. Η χούντα κατηγόρησε το γειτονικό Μπενίν ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τον Νίγηρα με την υποστήριξη της Γαλλίας.

Ωστόσο, η επίσκεψη στον Νίγηρα του νέου προέδρου του Μπενίν, Ρομουάλντ Γουαντανί, στις αρχές Ιουνίου έβγαλε από τον πάγο τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και καλλιέργησε ελπίδες πως δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα τους.

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«Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι»

«Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι… Υπάρχουν πληγές που θα πρέπει να επουλωθούν και να θεραπευτούν προτού ληφθεί αμετάκλητη απόφαση για άνοιγμα των συνόρων», δήλωσε ο στρατηγός Τιανί σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την κατάληψη της εξουσίας στον Νίγηρα.

Σημείωσε πως υπάρχει βούληση από τις δύο πλευρές για να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν. Αλλά, όπως είπε, το άνοιγμα των συνόρων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε «κανείς πρόεδρος του Μπενίν ή του Νίγηρα να μην αποφασίσει μια ημέρα ότι θέλει να τα κλείσει ξανά».

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