Νίγηρας: Νομάρχης κι η οικογένειά του δολοφονήθηκαν από φερόμενους ως τζιχαντιστές

Νομάρχης με έδρα την Τοροντί, πόλη περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα του Νίγηρα, τη Νιαμέ, δολοφονήθηκε μαζί με την οικογένειά του σε επίθεση φερόμενων τζιχαντιστών στο σπίτι του, δήλωσαν χθες Δευτέρα πηγές στην περιοχή.

Ο Νίγηρας, όπου κυβερνά στρατιωτική χούντα τα τελευταία δυόμισι χρόνια, είναι αντιμέτωπος με επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων που έχουν ορκιστεί πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος, ειδικά στο δυτικό του τμήμα, που οι αρχές δυσκολεύονται να τερματίσουν.

«Ο νομάρχης στην Τοροντί, ο λοχαγός Σαϊμπού Μαλί, η σύζυγός του και τα παιδιά τους βρέθηκαν νεκροί, απανθρακωμένοι, έπειτα από επίθεση βαριά οπλισμένων ανδρών» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, περί τις 02:00 το πρωί, είπε τηλεφωνικά κάτοικος της πόλης, όχι μακριά από τα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο, στο AFP.

Άλλη πηγή στην περιοχή επιβεβαίωσε την επίθεση, λέγοντας πως οι δράστες «εκτόξευσαν ρουκέτα» εναντίον του σπιτιού του νομάρχη, όπου βρίσκονταν επίσης «η γυναίκα του και τα παιδιά τους». Τα θύματα θα κηδευτούν σήμερα στη Νιαμέ, κατά την πηγή αυτή.

Ομάδα δημοσιογράφων από τη δυτική Αφρική, ειδικευμένη στην επικαιρότητα όσον αφορά ζητήματα ασφαλείας στο Σαχέλ, απέδωσε την ενέργεια στην Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ, ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα) κι έκανε λόγο για επτά νεκρούς — «τον νομάρχη, τη σύζυγό του, τα παιδιά τους και άγνωστο πρόσωπο».

Επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, ανέφερε ακόμη ότι η τζιχαντιστική οργάνωση κατέλαβε τον έλεγχο της πόλης Τοροντί για κάποιες ώρες, ως τις 05:00.

Πληροφορίες για την επίθεση κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαϊκούλ Ζοντί, μορφή της κοινωνίας των πολιτών, υπέρ του στρατιωτικού καθεστώτος, κάλεσε τις αρχές να «αντιδράσουν με όλη την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα και απαιτεί αυτή η τραγωδία».

Στα τέλη του Δεκεμβρίου, το στρατιωτικό καθεστώς στη Νιαμέ ανακοίνωσε «γενική επιστράτευση» και πιθανές «επιτάξεις» προσώπων και αγαθών για την αντιμετώπιση των τζιχαντιστών.

Αφότου κατέλαβε την εξουσία η στρατιωτική χούντα, που λέει ότι υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία του Νίγηρα, έδιωξε τα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας και των ΗΠΑ, που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον των τζιχαντιστών στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στο Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο, γείτονες με το ίδιο πρόβλημα της δράσης ισλαμιστικών οργανώσεων.

Το Σαχέλ έχει μετατραπεί στο επίκεντρο της βίας των τζιχαντιστών στην Αφρική, με πάνω από 10.000 νεκρούς σε αυτές τις τρεις χώρες το 2025, όπως και το 2024, σύμφωνα με τη ΜΚΟ ACLED, η οποία καταγράφει στοιχεία για τους πολέμους σε διεθνές επίπεδο.

Ο Νίγηρας, το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο, τρεις χώρες όπου κυβερνούν στρατιωτικά καθεστώτα, που σχημάτισαν τη συνομοσπονδία Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ), σχημάτισαν δική τους κοινή αντιτζιχαντιστική δύναμη, με 5.000 άνδρες.©

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP