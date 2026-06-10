Νότια Αφρική: Δώδεκα νεκροί και εννέα τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στο Γιοχάνεσμπουργκ

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε έναν άτυπο οικισμό στο Κλίβελαντ, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους μετά την επίθεση στον άτυπο οικισμό Jumpers. Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό, σύμφωνα με το Reuters.
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ύποπτοι έφτασαν με ένα λευκό Toyota Quantum, εισήλθαν στον οικισμό από δύο σημεία πρόσβασης και άνοιξαν πυρ σε πολλά σημεία προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα.
Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο, με μέσο όρο περίπου 60 την ημέρα.