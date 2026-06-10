Νότια Αφρική: Δώδεκα νεκροί και εννέα τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στο Γιοχάνεσμπουργκ

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, όπου δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Επιπλέον, εννέα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από πυροβολισμούς.

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Αφρική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό ένοπλης βίας συγκλονίζει τη Νότια Αφρική.
  • Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς.
  • Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην πόλη του Γιοχάνεσμπουργκ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε έναν άτυπο οικισμό στο Κλίβελαντ, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία  έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους μετά την επίθεση στον άτυπο οικισμό Jumpers. Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό, σύμφωνα με το Reuters.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ύποπτοι έφτασαν με ένα λευκό Toyota Quantum, εισήλθαν στον οικισμό από δύο σημεία πρόσβασης και άνοιξαν πυρ σε πολλά σημεία προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα.

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο, με μέσο όρο περίπου 60 την ημέρα.

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