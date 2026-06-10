Άγιος Δημήτριος: «Ήταν από τους πιο εργατικούς και τίμιους ανθρώπους» – Συγκλονίζει η τραγωδία με τον υπάλληλο του δήμου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Συγκλονίζει η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, όπου ένας 57χρονος πατέρας τριών παιδιών έχασε την ζωή του, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, ο μοτοσικλετιστής κινείτο στην οδό Αττάλου, όταν συγκρούστηκε με φορτηγό που κατέβαινε από την Αγίου Δημητρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο μοτοσικλετιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Λαϊκό», όπου και κατέληξε λίγο αργότερα.

Ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

«Ήταν από τους πιο εργατικούς και τίμιους ανθρώπους»

Ο άτυχος 57χρονος είχε ξεκινήσει τα ξημερώματα για να πάει στη δουλειά του, στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας μίλησε στον ΑΝΤ1 και έκανε λόγο για έναν εργατικό και τίμιο άνθρωπο.

«Ήταν ένας άνθρωπος εργατικός, πήγαινε να πιάσει δουλειά και δυστυχώς συνέβη το μοιραίο. Με πήραν τηλέφωνο οι επόπτες που ήρθαν εκεί πέρα την ώρα που έγινε το ατύχημα. Ήταν στη ζωή ακόμα, αλλά δεν τον πρόλαβαν. Τον πήγαμε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά δεν τον προλάβαμε. Έφυγα από το σπίτι, δεν τον πρόλαβα. Ήρθα κατευθείαν στη δουλειά, κινητοποίησα όλους όσους έπρεπε. Το θέμα είναι ότι έφτασε στο νοσοκομείο έγκαιρα, αλλά δυστυχώς…» ανέφερε, συγκλονισμένος, ο αντιδήμαρχος.

«Πάνω από 30 χρόνια στη δουλειά, ήταν από τους πιο εργατικούς και τίμιους ανθρώπους. Εγώ τώρα έναν χρόνο εδώ τον γνώριζα, ήταν πολύ καλό παιδί», πρόσθεσε ο ίδιος.

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