Γερμανία: Μικρό αεροσκάφος «καρφώθηκε» στη στέγη σπιτιού – Νεκροί οι 2 επιβαίνοντες

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Ένα μικρό αεροσκάφος «καρφώθηκε» στη στέγη ενός σπιτιού το πρωί του Σαββάτου (25/7) στη Βορειοδυτική Γερμανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το τουριστικό αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, περνώντας μέσα από την κεραμοσκεπή του σπιτιού.

PLANE has crashed into a family’s house in Germany🇩🇪 killing one person, with shocking footage showing the tail sticking out of the roof. The violent impact has left a giant hole in the building, with one of the wings torn off in the crash.

plane crashed into a house in… pic.twitter.com/GYbch0z774 — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 25, 2026

Αρχικά, οι αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, ωστόσο, τελικά επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί και οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ, ο οποίος ανέφερε ότι αφού ολοκληρώθηκε η «μακρά και περίπλοκη» έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο. Το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε και οι ένοικοι του σπιτιού επέστρεψαν στην κατοικία τους.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.