Γερμανία: Μικρό αεροσκάφος «καρφώθηκε» στη στέγη σπιτιού – Νεκροί οι 2 επιβαίνοντες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη στη σκεπή σπιτιού στο Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, στη Βορειοδυτική Γερμανία, το πρωί του Σαββάτου (25/7). Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο των δύο επιβαινόντων, ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη, ενώ διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Διεθνή Νέα

αεροσκάφος Γερμανία
Πηγή: Jörn Hüneke/dpa via AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μικρό αεροσκάφος «καρφώθηκε» στη σκεπή ενός σπιτιού το πρωί του Σαββάτου (25/7) στη Βορειοδυτική Γερμανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
  • Το δυστύχημα συνέβη σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, με τους νεκρούς να είναι δύο άνδρες, 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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Ένα μικρό αεροσκάφος «καρφώθηκε» στη στέγη ενός σπιτιού το πρωί του Σαββάτου (25/7) στη Βορειοδυτική Γερμανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το τουριστικό αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, περνώντας μέσα από την κεραμοσκεπή του σπιτιού.

Αρχικά, οι αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, ωστόσο, τελικά επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί και οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.

αεροσκάφος Γερμανία
Πηγή: Jörn Hüneke/dpa via AP

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ, ο οποίος ανέφερε ότι αφού ολοκληρώθηκε η «μακρά και περίπλοκη» έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο. Το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε και οι ένοικοι του σπιτιού επέστρεψαν στην κατοικία τους.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

 

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