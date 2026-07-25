Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία πως συνδράμει το Ιράν

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Διεθνή Νέα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία πως μεταβιβάζει στο Ιράν δορυφορικές παρατηρήσεις της Μέσης Ανατολής.
  • Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, αυτό επιτρέπει στην Τεχεράνη να πραγματοποιεί πλήγματα στην περιοχή.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε πως «υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ των ρωσικών δορυφορικών εικόνων αυτών των τοποθεσιών και των ιρανικών πληγμάτων».

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε το βράδυ του Σαββάτου πως το Κίεβο διαπίστωσε ότι η Ρωσία μεταβιβάζει στο Ιράν τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να δώσει την Τεχεράνη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλήγματα στην περιοχή.

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Σαφής συσχέτιση

«Από τις αρχές Ιουλίου, έχουμε καταγράψει ενεργή ρωσική δορυφορική παρατήρηση των κρατών του Κόλπου και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί. Αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στη συνέχεια στο Ιράν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ των ρωσικών δορυφορικών εικόνων αυτών των τοποθεσιών και των ιρανικών πληγμάτων – τόσο πριν από τις επιθέσεις, κατά την προετοιμασία τους, όσο και μετά, για την αποτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε».

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