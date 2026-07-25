Ανδρουλάκης από Χίο: «Με το ΠΑΣΟΚ θα γίνουμε το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη»

Τη νέα Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με ορίζοντα δεκαετίας, παρουσίασε από τη Χίο ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ του Σαββάτου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη εθνική ναυτιλιακή στρατηγική, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία επτά χρόνια.

«Δεν μας αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε και το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη και θα γίνουμε με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση», τόνισε, περιγράφοντας το όραμά του για «μια Ελλάδα που σχεδιάζει, παράγει και καινοτομεί», στηρίζοντας τους ανθρώπους της θάλασσας, τα νησιά και τη νέα γενιά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία, μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας, μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός πραγματικού Παρατηρητηρίου Τιμών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά και να διαμορφωθούν πολιτικές που θα προστατεύουν τους επιβάτες και τη νησιωτική Ελλάδα.

Μήνυμα προς την Τουρκία

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θάλασσα ως το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας, σημειώνοντας ότι αποτελεί «πεδίο οικονομικής ισχύος, γεωπολιτικής επιρροής και στρατηγικού ανταγωνισμού», ενώ έστειλε και μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας πως «το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας ήταν και θα είναι πάντα η θάλασσά της».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει συνεκτικό εθνικό σχέδιο για τη ναυτιλία, επισημαίνοντας πως το ελληνικό νηολόγιο συρρικνώνεται, η δημόσια ναυτική εκπαίδευση απαξιώνεται, οι νέοι δεν έχουν κίνητρα να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια γίνονται ολοένα και ακριβότερα και τα λιμάνια λειτουργούν χωρίς ενιαίο σχεδιασμό.

Ειδική αναφορά έκανε και στις ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε ένα μοντέλο που αποκλίνει από το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πρότυπο, καθώς προχώρησε στην πώληση Οργανισμών Λιμένων αντί της παραχώρησης επιμέρους δραστηριοτήτων με διατήρηση του δημόσιου ελέγχου.

Οι επτά εθνικές προτεραιότητες για τη ναυτιλία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις επτά βασικές προτεραιότητες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ:

Ισχυρή ελληνική σημαία, με αναστροφή της συρρίκνωσης του εθνικού νηολογίου, πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Επένδυση στους ανθρώπους της θάλασσας, μέσω αναβάθμισης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, σύγχρονων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και κινήτρων για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Ακτοπλοΐα στην υπηρεσία της νησιωτικής Ελλάδας, με αναδιοργάνωση των συνδέσεων, σχέδιο πράσινης ανανέωσης του στόλου, διαφάνεια στην αγορά και δημιουργία πραγματικού Παρατηρητηρίου Τιμών.

Τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής, με ανασχεδιασμό του Μεταφορικού Ισοδύναμου και σταθερή χρηματοδότηση για τη μείωση του κόστους της νησιωτικότητας.

Νέο εθνικό σχέδιο λιμενικής πολιτικής, με ισχυρά και βιώσιμα Λιμενικά Ταμεία, ανεξάρτητη εποπτεία και σύγχρονες υποδομές.

Σύγχρονο κράτος στη θάλασσα, με ισχυρό Υπουργείο Ναυτιλίας, εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Ενεργός διεθνής ρόλος της Ελλάδας, ώστε η χώρα να πρωταγωνιστήσει ξανά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής.

Παρατηρητήριο τιμών στα ακτοπλοϊκά

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε επίσης ότι από τη Δευτέρα το κόμμα θα ενεργοποιήσει μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας μια πρωτοβουλία συλλογής στοιχείων για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες θα μπορούν να καταχωρούν τις τιμές που συναντούν στις ακτοπλοϊκές γραμμές, ώστε να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύνολο δεδομένων, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η θάλασσα να μετατραπεί σε δύναμη ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και εθνικής αυτοπεποίθησης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Χίο, σημειώνοντας ότι το κόμμα διαθέτει όραμα ώστε «να γίνει πράσινη η Χίος», μέσα από έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό.