Καστοριά: Σώος ο 78χρονος που έπεσε σε γκρεμό

Σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε άνδρας ο οποίος είχε τραυματιστεί πέφτοντας σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς. Η επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς του 78χρονου άρχισε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του, ύστερα από την πτώση του.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργούς Ορεστικού και από την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άντρα σε δύσβατο σημείο και τον προσέγγισαν.

Ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου

Στη συνέχεια τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο απο όπου τελικά παρελήφθη απο ασθενοφόρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.