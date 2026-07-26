Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τον σύντροφό της – Δείτε βίντεο

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Η δημοφιλής ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους, επιλέγοντας για φέτος στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς δίπλα στο κύμα.

Το ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και χαρίζει στους διαδικτυακούς του φίλους ένα όμορφο στιγμιότυπο από τις διακοπές του.

Έχουν κρατήσει χαμηλό προφίλ

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχουν κρατήσει μέχρι σήμερα χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, ωστόσο δεν κρύβουν πλέον τις όμορφες στιγμές που μοιράζονται.

Με φόντο τη θάλασσα και το καλοκαιρινό τοπίο, οι δύο ηθοποιοί πόζαραν μαζί μέσα στο νερό, σε ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο.

Οι καλοκαιρινές τους διακοπές φαίνεται πως είναι γεμάτες χαμόγελα, χαλάρωση και νέες αναμνήσεις, με τη θάλασσα να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για τις κοινές τους στιγμές.