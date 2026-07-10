Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ο μεγαλύτερος γιος της, πήρε το πτυχίο του – Η ανάρτηση στο Instagram

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Πολύ όμορφες στιγμές έζησε η οικογένεια της Ντορέττας Παπαδημητρίου, καθώς ο μεγαλύτερος γιος που έχει αποκτήσει με τον Κώστα Πηλαδάκη, Διονύσης, πήρε το πτυχίο του. Μάλιστα, η περήφανη μητέρα, πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή το ευτυχές γεγονός.

Στη δημοσίευση που έκανε την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, διάφορα στιγμιότυπα από την ορκωμοσία του παιδιού της.

Στις φωτογραφίες, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον γιο της και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία βρέθηκαν στην ορκωμοσία.

Η καλλιτέχνις, στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδεύσει τα στιγμιότυπα, έχει γράψει: «Η συγκίνηση είναι μικρή λέξη για να περιγράψει το συναίσθημα μου βλέποντας τον Διονύση να παίρνει το πτυχίο του.

Συγχαρητήρια παιδί μου! Η αγάπη μας πάντα θα αγκαλιάζει κι εσένα και τον αδερφό σου σε κάθε βήμα. Μπράβο σου αγόρι μου. Σε λατρεύω».