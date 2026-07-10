Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ο μεγαλύτερος γιος της, πήρε το πτυχίο του – Η ανάρτηση στο Instagram

Η οικογένεια της Ντορέττας Παπαδημητρίου έζησε όμορφες στιγμές, καθώς ο μεγαλύτερος γιος της, Διονύσης, που έχει αποκτήσει με τον Κώστα Πηλαδάκη, πήρε το πτυχίο του. Η περήφανη μητέρα πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου
Φωτογραφία: Instagram/dorettapapadimitriou_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ όμορφες στιγμές έζησε η οικογένεια της Ντορέττας Παπαδημητρίου, καθώς ο μεγαλύτερος γιος της, Διονύσης, πήρε το πτυχίο του.
  • Η περήφανη μητέρα πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την ορκωμοσία του παιδιού της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η συγκίνηση είναι μικρή λέξη για να περιγράψει το συναίσθημα μου βλέποντας τον Διονύση να παίρνει το πτυχίο του. Συγχαρητήρια παιδί μου!»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πολύ όμορφες στιγμές έζησε η οικογένεια της Ντορέττας Παπαδημητρίου, καθώς ο μεγαλύτερος γιος που έχει αποκτήσει με τον Κώστα Πηλαδάκη, Διονύσης, πήρε το πτυχίο του. Μάλιστα, η περήφανη μητέρα, πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή το ευτυχές γεγονός.

Γιώργος Γεροντιδάκης για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το βλέπω σαν μια πολύ ωραία συγκυρία

Στη δημοσίευση που έκανε την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, διάφορα στιγμιότυπα από την ορκωμοσία του παιδιού της.

Στις φωτογραφίες, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον γιο της και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία βρέθηκαν στην ορκωμοσία.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια, δεν μπορούσα να ενώσω αυτά τα δύο κομμάτια…»

Η καλλιτέχνις, στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδεύσει τα στιγμιότυπα, έχει γράψει: «Η συγκίνηση είναι μικρή λέξη για να περιγράψει το συναίσθημα μου βλέποντας τον Διονύση να παίρνει το πτυχίο του.

Συγχαρητήρια παιδί μου! Η αγάπη μας πάντα θα αγκαλιάζει κι εσένα και τον αδερφό σου σε κάθε βήμα. Μπράβο σου αγόρι μου. Σε λατρεύω». 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μου έλεγαν είσαι χοντρή – Τις Κυριακές δεν έτρωγα τίποτα

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ