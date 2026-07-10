Ευαγγελία Μουμούρη για το «Ριφιφί»: «Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν με ήξεραν…»

Η Ευαγγελία Μουμούρη, καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, μίλησε για το «Ριφιφί», και τη συνολική δουλειά που έγινε για τη σειρά, ενώ αναφέρθηκε και στην αγάπη που έλαβε από συναδέλφους της. 

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Ευαγγελία Μουμούρη
Φωτογραφία: Instagram/evangeliamoumouri
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευαγγελία Μουμούρη, καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», μίλησε για την επιτυχημένη σειρά «Ριφιφί» και τους συντελεστές, μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
  • Η επιτυχημένη καλλιτέχνις τόνισε το πόσο καλό ήταν το σενάριο της σειράς.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε την ευτυχία της για τη δουλειά αυτή, και αναφέρθηκε στην αγάπη που έλαβε από συναδέλφους της.

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Στο «Νωρίς – Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν καλεσμένη η Ευαγγελία Μουμούρη, το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία φέτος έκανε το κοινό να συγκινηθεί και να ανατριχιάσει με την ερμηνεία της στο «Ριφιφί», μίλησε στη διάρκεια της συνέντευξής της, για την επιτυχημένη σειρά.

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Όταν η Μαρία Ηλιάκη μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για την σειρά, η Ευαγγελία Μουμούρη είπε πως: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέχομαι το κομμάτι που μου αναλογεί, θέλω όμως να κάνω και μία ειδική μνεία στο κομμάτι που δεν μου αναλογεί. Εννοώ στη παραγωγή, στη σκηνοθεσία, στους συναδέλφους, στο κείμενο. Δηλαδή ο Ρίσβας και η Σακαλή έγραψαν ένα κείμενο το οποίο είναι… Δεν μπορούσες να πεις “μπορώ να πω αυτό, αντί για αυτό;”. Σας ορκίζομαι, που τα κείμενα τα βλέπω ιερά και παλεύω να τα κάνω πιο ιερά, αυτό ήταν από μόνο του έτοιμο». 

Επιπλέον, η επιτυχημένη καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Ήταν πολύ ωραία. Και γελάσαμε, και κλάψαμε. Κοίτα, το θέμα, πέρα από το ριφιφί, έχει να κάνει και με μια αληθινή ιστορία. Δηλαδή, τι να κάνεις; Και μόνο τα λόγια να πεις σε αυτή την αληθινή ιστορία, μιας οικογένειας που χάνει το παιδί της, τι να κάνεις; Τι να πεις;

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Αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη που έκανα αυτή τη δουλειά. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν με ήξεραν. Μου έστειλαν μηνύματα συνάδελφοι από τη δουλειά, και λέω κοίτα να δεις που υπάρχει μία αλληλεγγύη. Ήμουν για δύο μήνες συγκινημένη. Και λέω κοίτα τι αγάπη παίρνω από τους ανθρώπους της δουλειάς, που μας ενώνει η δουλειά και τίποτα άλλο». 

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