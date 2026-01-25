«Λύγισε» on air η Ευαγγελία Μουμούρη: «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;» – ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) η Ευαγγελία Μουμούρη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για την ταινία «Ριφιφί», το ρόλο της Όλγας και την πραγματική ιστορία πίσω από αυτόν.

Έπειτα από μία διακοπή για διαφημίσεις, ακούστηκε το τραγούδι «Mama», το οποίο έκανε την Ευαγγελία Μουμούρη να δακρύσει: «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;»

«Το συναίσθημα της μητρικής αγάπης είναι αρχέγονο. Αυτό που άγγιξε εμένα, δύο χρόνια πίσω, όταν έμαθα την ιστορία του Παναγιώτη… Εγώ ήμουν ένα μέσο, για το αρχέγονο αυτό συναίσθημα. Πολιτισμός μιας χώρας δεν είναι το να ακολουθούμε πιστά τους νόμους. Πολιτισμός είναι η εξαίρεση που θα κάνεις για να μπορέσεις να στηρίξεις τον άνθρωπο. Εκεί δεν έγινε αυτή η εξαίρεση. Και αυτό που παίξαμε εμείς, το κομμάτι αυτό που είναι δίπλα από το Ριφιφί, ήταν στην πραγματικότητα ένα κάτι σαν μνημόσυνο σε αυτό το παιδί που δεν έφυγε ποτέ στην Αμερική», ανέφερε η γνωστή ηθοποιός.

