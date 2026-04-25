Νατάσα Μποφίλιου: Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να μου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα

Για προσπάθειες «δολοφονίας» χαρακτήρα σε βάρος της, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νατάσα Μποφίλιου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

H Νατάσα Μποφίλιου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο, που θέλουν να υπάρχεις. Όταν δεν υπάρχεις με τον τρόπο που θέλουν, συμβαίνει αυτό. Αυτό, όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με ένα δημόσιο πρόσωπο».

«Μπαίνεις σε ένα σχόλιο για έναν άνθρωπο που είναι φωτογραφημένος και κρατάει μια ανθοδέσμη, βιώνεις και βλέπεις μια ασύλληπτη παράνοια. Είναι ένας συσσωρευμένος πόνος, ένας θυμός και ένα σκοτάδι μέσα σε μερικούς ανθρώπους γιατί είναι, έτσι, δυστυχώς , τόσο σκοτεινή και δύσκολη η ζωή που ζούμε».

«Παρότι δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου ούτε πόσο κάνουν τα ταξίδια μου, δεν έχω ακριβά γούστα γενικά ιδιαιτέρως. Γιατί πολλά πράγματα είναι και fake news, πράγματα που είναι εντελώς ψεύτικα» πρόσθεσε, εν συνέχεια, η Νατάσα Μποφίλιου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.