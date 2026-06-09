Άντζελα Δημητρίου: «Ετοιμάζω το βιβλίο μου – Μπορεί να γίνει και ταινία»

Την Άντζελα Δημητρίου συνάντησαν σε εκδήλωση οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Σε δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (9/6) στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στο βιβλίο που ετοιμάζει για τη ζωή της, καθώς και στο ενδεχόμενο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε στο μέλλον να γίνει η ζωή της ταινία, η Άντζελα Δημητρίου απάντησε: «Ήδη ετοιμάζω παιδιά το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου. Δεν μπορώ να αποφασίσω από τώρα αν το βιβλίο θα γίνει ταινία, αλλά μπορεί να γίνει».

Σχετικά με το ποια θα ήθελε να την ενσαρκώσει σε μία ενδεχόμενη ταινία, η «λαίδη του ελληνικού πενταγράμμου», είπε πως: «Βασικά, τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι».