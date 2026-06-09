Κατερίνα Καινούργιου: «Βλέποντας τον άνδρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που του μοιάζει, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ»

Τον Χάρη Χριστόπουλο και την Αννίτα Μπραντ φιλοξένησε στη «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης (9/6). Η παρουσιάστρια, στη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε με πολύ τρυφερό τρόπο για τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους πριν από δύο μήνες, τον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με το αγαπημένο ζευγάρι, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως: «Ξέρεις τι συνειδητοποιώ τώρα; Θα το έχετε δει και οι δύο. Ότι τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα, βλέποντας και τον άνδρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει στον άνδρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ».

«Δηλαδή τον άλλον, τον αγαπάς και τον ερωτεύεσαι ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί. Ίσως χάνεται λίγο το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, είναι λογικό», συνέχισε η επιτυχημένη παρουσιάστρια.