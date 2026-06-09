Κατερίνα Καινούργιου: «Βλέποντας τον άνδρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που του μοιάζει, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ»

Η Κατερίνα Καινούργιου, στην εκπομπή της «Super Κατερίνα», εξέφρασε με τρυφερότητα τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους, που γεννήθηκε τον Απρίλιο. Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι βλέποντας το πώς ο άνδρα της φέρεται στο παιδί τους και κοιτώντας την κόρη τους που του μοιάζει, τον ερωτεύεται ακόμα πιο πολύ.

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Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε με τρυφερό τρόπο για τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους πριν από δύο μήνες.
  • Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως, έχοντας γίνει μανούλα, «βλέποντας και τον άνδρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει στον άνδρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ».
  • Η Κατερίνα Καινούργιου συμπλήρωσε πως «τον άλλον, τον αγαπάς και τον ερωτεύεσαι ακόμα πιο πολύ».

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Τον Χάρη Χριστόπουλο και την Αννίτα Μπραντ φιλοξένησε στη «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης (9/6). Η παρουσιάστρια, στη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε με πολύ τρυφερό τρόπο για τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους πριν από δύο μήνες, τον Απρίλιο.

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Συγκεκριμένα, μιλώντας με το αγαπημένο ζευγάρι, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως: «Ξέρεις τι συνειδητοποιώ τώρα; Θα το έχετε δει και οι δύο. Ότι τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα, βλέποντας και τον άνδρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει στον άνδρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ».

«Δηλαδή τον άλλον, τον αγαπάς και τον ερωτεύεσαι ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί. Ίσως χάνεται λίγο το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, είναι λογικό», συνέχισε η επιτυχημένη παρουσιάστρια.

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