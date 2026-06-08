Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος θα είναι κουμπάρος στον γάμο της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή -ΒΙΝΤΕΟ

Έτοιμος να ντύσει νύφη την καλή του φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, είναι ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», ο νεαρός παρουσιαστής του vidcast “Anestea” αποκάλυψε με μεγάλο ενθουσιασμό ότι θα είναι ο κουμπάρος στον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Όπως εξομολογήθηκε, η παρουσιάστρια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισε όταν ήρθε στην Αθήνα και, παρά το γεγονός ότι έχει λίγο άγχος για το «βάφτισμα του πυρός» στον ρόλο του κουμπάρου, η χαρά του για το ζευγάρι είναι τεράστια.

«Πρώτη φορά θα γίνω κουμπάρος. Είμαι λίγο αγχωμένος σε αυτό, μεταξύ μας», είπε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της ίδιας της Κατερίνας Καινούργιου.

«Θα είμαι κουμπάρος της Κατερίνας και του Παναγιώτη. Είμαι πολύ χαρούμενος για την κουμπαριά γιατί αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Εντάξει, με την Κατερίνα μας δένει χρόνια φιλία, το έχω ξαναπεί, ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα όταν ήρθα στην Αθήνα. Έχουμε περάσει μαζί πάρα πολλά πράγματα και είναι χαρά μου. Πρώτη φορά θα γίνω κουμπάρος. Είμαι λίγο αγχωμένος σε αυτό, μεταξύ μας» αποκάλυψε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Τι είπε για hate comments και Δημήτρη Φιλιππίδη

«Γενικά θεωρώ πολλή θυματοποίηση από πολλά δημόσια πρόσωπα που μιλάνε για hate comments όλη την ώρα και τα λοιπά. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που κάνεις μια δουλειά η οποία έχει τόσα οφέλη και είναι δημόσια, οφείλεις να είσαι οκέι και με τα αρνητικά comments. Δηλαδή, εγώ δεν τάσσομαι υπέρ του να βγαίνουμε να απαντάμε σε όλα.

Εκτός αν κάποιος φτάνει στα όρια της εμμονής, αλλά και πάλι και εκεί, η ζωή τους έχει τοποθετήσει εκεί που πρέπει, πιστεύω ήδη. Νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος, για το ότι θα είμαι ας πούμε ο γιος αυτουνού που κατηγορείται» τόνισε ο νεαρός παρουσιαστής του vidcast Anestea the podcast.

Για τον Δημήτρη Φιλιππίδη, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος απάντησε: «Τον άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε μια υπόθεση και το πώς αυτή επιδρά στον ψυχισμό ενός παιδιού, που… πραγματικά, καλείται να ξανασυστηθεί στον ίδιο του τον πατέρα, στον εαυτό του, το να αντιμετωπίζει διαφορετικά την κοινωνία…

Οπότε σίγουρα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είδα ένα παιδί το οποίο τιμά την αλήθεια και έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του. Ήταν και πρόθεσή του να έρθει, δεν σου κρύβω».

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