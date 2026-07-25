Γιώργος Λιβάνης: «Ο Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου» – Η εξομολόγηση για την οικογένειά του και τις συνεργασίες που τον απογοήτευσαν

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Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα Αργά» για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν βρέθηκε ο Γιώργος Λιβάνης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τη διαδρομή του στη μουσική, τις επιρροές που τον διαμόρφωσαν, αλλά και τα παιδικά του χρόνια, αναφερόμενος στις θυσίες που έκαναν οι γονείς του ώστε να μη στερηθεί τίποτα η οικογένειά τους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε επίσης στις συνεργασίες που έχει πραγματοποιήσει, εξηγώντας ποια στοιχεία θεωρεί απαραίτητα για μια επιτυχημένη μουσική παράσταση και ποια είναι η ευθύνη ενός καλλιτέχνη απέναντι στο κοινό που επιλέγει να τον παρακολουθήσει.

Ο Γιώργος Λιβάνης αποκάλυψε ακόμη ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης κατείχε ξεχωριστή θέση στα ακούσματα της παιδικής του ηλικίας, καθώς τα τραγούδια και η φωνή του ακούγονταν καθημερινά στο σπίτι του, αποτελώντας μία από τις πρώτες μουσικές επιρροές του.

«Ο Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου. Τον άκουγα από μικρός. Εγώ έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο. Από μωρό άκουγα Καζαντζίδη. Τα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη έχουν κοινωνικό χαρακτήρα», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην οικογένειά του, τονίζοντας ότι, παρότι δεν μεγάλωσε με οικονομική άνεση, οι γονείς του εργάζονταν αδιάκοπα για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα του λείψει τίποτα.

«Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια. Ο μπαμπάς μου είναι οδηγός και η μαμά μου βοηθός συμβολαιογράφου, αλλά δεν μεγάλωσα φτωχός. Οι γονείς μου πάλευαν. Όταν άρχισα να δουλεύω, βοηθούσα την οικογένειά μου».

Αναφερόμενος στις συνεργασίες του στις πίστες, ο Γιώργος Λιβάνης έκανε τον δικό του απολογισμό, σημειώνοντας πως κάθε επαγγελματική συνύπαρξη είχε τα δικά της χαρακτηριστικά. Όπως είπε, δεν κατάφεραν όλες οι εμφανίσεις να αφήσουν την ίδια θετική εντύπωση στο κοινό.

«Έχω κάνει συνεργασίες που ήξερα ότι ο άλλος δεν φεύγει γεμάτος. Έχω κάνει και συνεργασίες στις οποίες έχω νιώσει ότι ο κόσμος φεύγει χαρούμενος», σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Το πρώτο πράγμα για το οποίο αξίζει να δώσεις τα λεφτά σου είναι το τι τραγούδια άκουσες και πόσο καλά άκουσες τον τραγουδιστή».