Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drones στην πόλη Σούμι

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Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων με drones στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Σερχίι Κριβοσένκο.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της πόλης, Αρτέμ Κομπζάρ, είχε αναφέρει ότι από τις επιθέσεις επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων πρατήριο καυσίμων, καθώς και η οροφή πολυκατοικίας.

📍📍 Russians attacked a gas station and an apartment building in Sumy: two people were killed, three more were injured A civilian infrastructure facility was also hit. pic.twitter.com/xjY0nGZaOE — The Ukrainian Review (@UkrReview) July 24, 2026

Η πόλη Σούμι παραμένει σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, καθώς, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς ορατή προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν σε αδιέξοδο.