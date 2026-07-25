Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drones στην πόλη Σούμι

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων με drones στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Σερχίι Κριβοσένκο.
Νωρίτερα, ο δήμαρχος της πόλης, Αρτέμ Κομπζάρ, είχε αναφέρει ότι από τις επιθέσεις επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων πρατήριο καυσίμων, καθώς και η οροφή πολυκατοικίας.
📍📍 Russians attacked a gas station and an apartment building in Sumy: two people were killed, three more were injured
A civilian infrastructure facility was also hit. pic.twitter.com/xjY0nGZaOE
— The Ukrainian Review (@UkrReview) July 24, 2026
Η πόλη Σούμι παραμένει σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, καθώς, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την περιοχή.
Την ίδια ώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς ορατή προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν σε αδιέξοδο.