Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drones στην πόλη Σούμι

Ρωσικές επιθέσεις με drones στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, πλήττοντας μη στρατιωτικές υποδομές όπως πρατήριο καυσίμων και οροφή πολυκατοικίας. Η πόλη παραμένει ευάλωτη, καθώς ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία παραμένουν σε αδιέξοδο.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων με drones στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.
  • Από τις επιθέσεις επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων πρατήριο καυσίμων, καθώς και η οροφή πολυκατοικίας.
  • Η πόλη Σούμι παραμένει σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται χωρίς ορατή προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης.

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Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων με drones στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Σερχίι Κριβοσένκο.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της πόλης, Αρτέμ Κομπζάρ, είχε αναφέρει ότι από τις επιθέσεις επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων πρατήριο καυσίμων, καθώς και η οροφή πολυκατοικίας.

Η πόλη Σούμι παραμένει σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, καθώς, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς ορατή προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν σε αδιέξοδο.

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