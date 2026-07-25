Μπαχρέιν: Ήχησαν σειρήνες συναγερμού μετά τα μεσάνυχτα

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να ανακοινώνει το περιστατικό και να καλεί τους πολίτες σε ψυχραιμία. Το βασίλειο βρίσκεται επανειλημμένα σε κατάσταση συναγερμού λόγω αυξημένης έντασης στην περιοχή και επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Μπαχρέιν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.
  • Το τελευταίο διάστημα, το βασίλειο έχει τεθεί επανειλημμένα σε κατάσταση συναγερμού λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή και των επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα, το βασίλειο έχει τεθεί επανειλημμένα σε κατάσταση συναγερμού λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή και των επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν.

«Ήχησαν σειρήνες. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», αναφέρει το μήνυμα του υπουργείου Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ