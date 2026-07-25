Μπαχρέιν: Ήχησαν σειρήνες συναγερμού μετά τα μεσάνυχτα

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.
Το τελευταίο διάστημα, το βασίλειο έχει τεθεί επανειλημμένα σε κατάσταση συναγερμού λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή και των επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν.
«Ήχησαν σειρήνες. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», αναφέρει το μήνυμα του υπουργείου Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ.
تم إطلاق صافرة الإنذار ، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 24, 2026