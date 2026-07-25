Υεμένη: Σαουδαραβικά πλήγματα κατά εγκαταστάσεων των Χούθι στη Χοντάιντα

Χθες βράδυ, σημάνθηκε συναγερμός στη δυτική Υεμένη λόγω αναφορών για αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι, με τη Σαουδική Αραβία να πραγματοποιεί επιδρομές κατά του λιμανιού της Χοντάιντα και του νησιού Καμαράν. Οι επιθέσεις στόχευσαν θέσεις και υποδομές των Χούθι, ως αντίποινα για επίθεση σε πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις χωρίς επίσημο απολογισμό ζημιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη δυτική Υεμένη μετά τις αναφορές για αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι.
  • Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε επιδρομές εναντίον του λιμανιού της Χοντάιντα, καθώς και στο νησί Καμαράν.
  • Κάτοικοι της Χοντάιντα ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τον απολογισμό ή την έκταση των ζημιών.

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Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη δυτική Υεμένη μετά τις αναφορές για αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε επιδρομές εναντίον του λιμανιού της Χοντάιντα, καθώς και στο νησί Καμαράν.

«Η σαουδική επιθετικότητα στοχεύει πλέον το λιμάνι της Χοντάιντα. Έχουν ανοίξει τις πύλες της θεϊκής κόλασης πάνω τους», έσπευσε να δηλώσει ο εκπρόσωπος των Χούθι.

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο θέσεις και υποδομές των Χούθι στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Χοντάιντα ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τον απολογισμό ή την έκταση των ζημιών.

Νέα επίθεση των Χούθι σε πλοίο με σημαία Σαουδικής Αραβίας

Στο μεταξύ, οι Χούθι με μήνυμά τους ενημερώνουν για επίθεσή τους σε πλοίο με σημαία Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με το δίκτυο «Al Arabiya», το σαουδαραβικό πλοίο «NCC MASA» υπέστη ελαφρές ζημιές στο κύτος του, αφού έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς τον προορισμό του, αφού επιβεβαιώθηκε η ασφάλειά του και αυτή του πληρώματός του, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί», ανέφερε το δίκτυο «Al Arabiya».

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