Υεμένη: Σαουδαραβικά πλήγματα κατά εγκαταστάσεων των Χούθι στη Χοντάιντα

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Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη δυτική Υεμένη μετά τις αναφορές για αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε επιδρομές εναντίον του λιμανιού της Χοντάιντα, καθώς και στο νησί Καμαράν.

«Η σαουδική επιθετικότητα στοχεύει πλέον το λιμάνι της Χοντάιντα. Έχουν ανοίξει τις πύλες της θεϊκής κόλασης πάνω τους», έσπευσε να δηλώσει ο εκπρόσωπος των Χούθι.

BREAKING: The moment the Royal Saudi Air Force conducted retaliatory airstrikes against the Port of Hodeidah in Yemen in response to the second attack by Houthi proxies of Iran’s Islamic regime against an oil tanker bound for a Saudi port in the Red Sea. The strikes took place… pic.twitter.com/wHsVJSdXrZ — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 24, 2026

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο θέσεις και υποδομές των Χούθι στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Χοντάιντα ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τον απολογισμό ή την έκταση των ζημιών.

Νέα επίθεση των Χούθι σε πλοίο με σημαία Σαουδικής Αραβίας

Στο μεταξύ, οι Χούθι με μήνυμά τους ενημερώνουν για επίθεσή τους σε πλοίο με σημαία Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με το δίκτυο «Al Arabiya», το σαουδαραβικό πλοίο «NCC MASA» υπέστη ελαφρές ζημιές στο κύτος του, αφού έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς τον προορισμό του, αφού επιβεβαιώθηκε η ασφάλειά του και αυτή του πληρώματός του, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί», ανέφερε το δίκτυο «Al Arabiya».