Νέα ένταση στον Κόλπο: Δεξαμενόπλοιο LPG δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ – Δύο νεκρούς από αμερικανικό πλήγμα καταγγέλλει η Τεχεράνη

Νέα ένταση σημειώθηκε στον Κόλπο μετά την επίθεση που δέχτηκε δεξαμενόπλοιο LPG με σημαία Μοζαμβίκης στα ιρανικά χωρικά ύδατα, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με το πλήρωμα να είναι ασφαλές. Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Fars καταγγέλλει αμερικανική πυραυλική επίθεση σε δεξαμενόπλοιο LPG στον Κόλπο του Ομάν, η οποία φέρεται να προκάλεσε δύο νεκρούς και ζημιές στο πλοίο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LPG, με σημαία Μοζαμβίκης, δέχτηκε επίθεση την Παρασκευή στα ιρανικά χωρικά ύδατα, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Τα 28 μέλη του ινδικού πληρώματος είναι όλα καλά στην υγεία τους.
  • Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars κατήγγειλε ότι μια αμερικανική πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου LPG στον Κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος.
  • Το Fars ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πίστευαν πως το δεξαμενόπλοιο μετέφερε ιρανικό αέριο, ενώ ο αμερικανικός στρατός δεν έχει απαντήσει ακόμα σε αίτημα για σχόλιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG), με σημαία Μοζαμβίκης, έγινε στόχος επίθεσης την Παρασκευή ενώ έπλεε στα ιρανικά χωρικά ύδατα. Στο πλοίο επέβαιναν 28 Ινδοί μέλη πληρώματος, τα οποία είναι όλα καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με ενημέρωση της ινδικής πρεσβείας στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, η πρεσβεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση του περιστατικού και την παρακολούθηση των εξελίξεών του.

Το πλοίο, με το όνομα «Disha», δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ κατευθυνόταν προς τον Περσικό Κόλπο, όπως ανέφερε την Παρασκευή η συνδικαλιστική οργάνωση «Forward Seamen’s Union of India», η οποία εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς.

Δύο νεκροί από αμερικανικά πλήγματα στον Κόλπο του Ομάν

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο μια ανώνυμη καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι μια αμερικανική πυραυλική επίθεση εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου LPG στον Κόλπο του Ομάν σκότωσε δύο μέλη του πληρώματος και προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιό του, καθιστώντας το πλοίο ανίκανο να συνεχίσει.

Το Fars ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πίστευαν ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε ιρανικό αέριο.

Ο αμερικανικός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ