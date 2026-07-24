Νέα ένταση στον Κόλπο: Δεξαμενόπλοιο LPG δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ – Δύο νεκρούς από αμερικανικό πλήγμα καταγγέλλει η Τεχεράνη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG), με σημαία Μοζαμβίκης, έγινε στόχος επίθεσης την Παρασκευή ενώ έπλεε στα ιρανικά χωρικά ύδατα. Στο πλοίο επέβαιναν 28 Ινδοί μέλη πληρώματος, τα οποία είναι όλα καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με ενημέρωση της ινδικής πρεσβείας στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, η πρεσβεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση του περιστατικού και την παρακολούθηση των εξελίξεών του.

Το πλοίο, με το όνομα «Disha», δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ κατευθυνόταν προς τον Περσικό Κόλπο, όπως ανέφερε την Παρασκευή η συνδικαλιστική οργάνωση «Forward Seamen’s Union of India», η οποία εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς.

A Mozambique-flagged LPG tanker was reportedly attacked in Iranian waters. The vessel had 28 Indians on board, all of whom are safe, according to a statement by the Embassy of India in Tehran that was shared by news agency READ: https://t.co/xslnImDI5b pic.twitter.com/3TWTZBsPYU — Hindustan Times (@htTweets) July 24, 2026

Δύο νεκροί από αμερικανικά πλήγματα στον Κόλπο του Ομάν

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο μια ανώνυμη καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι μια αμερικανική πυραυλική επίθεση εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου LPG στον Κόλπο του Ομάν σκότωσε δύο μέλη του πληρώματος και προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιό του, καθιστώντας το πλοίο ανίκανο να συνεχίσει.

🔴 BREAKING: Iran’s Fars news agency says US strike on LPG tanker in Gulf of Oman kills two crew https://t.co/A91jDZ9CF3 pic.twitter.com/JpBHircOk5 — Arab News (@arabnews) July 24, 2026

Το Fars ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πίστευαν ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε ιρανικό αέριο.

Ο αμερικανικός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.