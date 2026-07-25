Καλλιθέα: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την επίθεση στην 37χρονη έγκυο – Τι δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 37χρονης εγκύου, η οποία ξυλοκοπήθηκε από τον 28χρονο πρώην σύντροφό της μέσα στο σπίτι της στην Καλλιθέα, το βράδυ της 21ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ένοικος της πολυκατοικίας δήλωσε ότι άκουσε φωνές από το διαμέρισμα πριν από την άφιξη της αστυνομίας και του ασθενοφόρου. Η ίδια υποστήριξε ότι σημειώθηκε επεισόδιο βίας, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη πως ο 28χρονος φέρεται να πίεζε τη γυναίκα να διακόψει την εγκυμοσύνη της.

«Άκουσα κάτι φωνές, ο σύντροφος της κοπέλας την χτυπούσε, της πέταξε και κάποια αντικείμενα όπως καρέκλες […] και μετά ήρθε το ασθενοφόρο και η αστυνομία και η κοπέλα αυτή είναι και έγκυος […] και ο κύριος την πίεζε για να κάνει έκτρωση», δήλωσε η ένοικος της πολυκατοικίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Ιουλίου στην Καλλιθέα, όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, 28χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 37χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία ήταν 6,5 μηνών έγκυος.

Η γυναίκα διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να σώσουν το έμβρυο.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Τρίτη.