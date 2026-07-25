Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Επιστροφή υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, λίγους μήνες μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημάδεψε την προηγούμενη διοργάνωση.

Η φετινή εκδήλωση διεξάγεται σε σαφώς διαφορετικό πλαίσιο, καθώς δεν υπήρξε κόκκινο χαλί, ενώ ο αριθμός των προσκεκλημένων περιορίστηκε από περίπου 2.600 σε 700 άτομα στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας, με εισιτήρια που έφεραν μοναδικούς κωδικούς QR, ελέγχους ταυτοπροσωπίας και ειδικά βραχιόλια πρόσβασης.

Κατά την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η εκδήλωση αποτελεί μήνυμα επιστροφής στην κανονικότητα: «Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί. Απόψε το μήνυμά μας είναι το εξής: Επιστρέψαμε. Αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο, κανένας παράφρονας με όπλο δεν θα το αλλάξει ποτέ αυτό».

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε το περιστατικό του περασμένου Απριλίου απόπειρα μαζικής δολοφονίας, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές διαφορές δεν μπορούν να επιλύονται με τη βία.

Με χιουμοριστική διάθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε πως ορισμένοι δημοσιογράφοι «στάθηκαν τυχεροί» επειδή η περσινή εκδήλωση διακόπηκε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αρχική ομιλία του επρόκειτο να είναι ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Πριν από την ομιλία του Τραμπ, δημοσιογράφοι της Wall Street Journal τιμήθηκαν για το ερευνητικό τους ρεπορτάζ σχετικά με επιστολή που φέρεται να είχε αποστείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Τζέφρι Έπστιν.

President Trump reacted as Wall Street Journal reporters received an award for their coverage of his past relationship with Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/3Zcs2ikUng — Secret Feeds (@TheSecretFeeds) July 25, 2026

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν επίσης τιμητικές διακρίσεις στον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας Βίκτορ Γκονζάλες, για τη δράση του κατά το περσινό περιστατικό, καθώς και στο προσωπικό του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη διοργάνωση.

Την ίδια ώρα, το CNN μετέδωσε ότι, λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε για αρκετή ώρα με κλειστά τα μάτια, με το δίκτυο να αναφέρει πως δεν αποκλείεται να είχε αποκοιμηθεί.

CNN Panel Cracks Up During Live Shot of Trump ‘With His Eyes Shut’ — As Van Jones Suggests President is ‘Asleep’ https://t.co/w9NdXWe6lU — Mediaite (@Mediaite) July 25, 2026

Από την εκδήλωση απουσίαζαν η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Επίσκεψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε κατά την ομιλία του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ επανέλαβε τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, αποκαλώντας τον «Παλαιστίνιο», σχόλιο που έχει προκαλέσει στο παρελθόν αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.