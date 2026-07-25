Κολομβία: Ο Πέτρο κατηγορεί τον ακροδεξιό διάδοχό του ότι υπακούει στις εντολές των ΗΠΑ

Νέα αντιπαράθεση στην Κολομβία προκαλούν οι δηλώσεις του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος κατηγόρησε τον εκλεγμένο διάδοχό του, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ότι «υπακούει» στις επιταγές της Ουάσινγκτον, λίγο πριν από την παράδοση της εξουσίας.

El presidente Gustavo Petro se refirió al objeto que convirtió en uno de los símbolos de su Presidencia y aseguró que seguirá defendiendo su legado tras dejar el poder. Desde la Quinta de Bolívar criticó a su sucesor, Abelardo de la Espriella, y volvió a hablar del acto de… pic.twitter.com/cLVL5ghibQ — El Espectador (@elespectador) July 24, 2026

Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, θα παραδώσει την προεδρία στις 7 Αυγούστου στον ντε λα Εσπριέγια, έναν ακροδεξιό δικηγόρο και επιχειρηματία, ο οποίος είχε λάβει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Οι σχέσεις της Κολομβίας με τις ΗΠΑ, δύο παραδοσιακών συμμάχων, γνώρισαν πρωτοφανείς διπλωματικές εντάσεις μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συχνά αντιπαραθέσεις με τον Κολομβιανό ομόλογό του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίος δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών και θεωρεί νικητή των αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, επέκρινε την «παρέμβαση» Τραμπ στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.