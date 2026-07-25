Κολομβία: Ο Πέτρο κατηγορεί τον ακροδεξιό διάδοχό του ότι υπακούει στις εντολές των ΗΠΑ

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, κατηγορεί τον εκλεγμένο διάδοχό του, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ότι λειτουργεί ως «πειθήνιο όργανο της Ουάσινγκτον», λίγο πριν από την παράδοση της εξουσίας στις 7 Αυγούστου. Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται εν μέσω πρωτοφανών διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Κολομβίας και ΗΠΑ, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε στηρίξει τον ντε λα Εσπριέγια.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, κατηγόρησε τον εκλεγμένο διάδοχό του, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ότι «υπακούει» στις επιταγές της Ουάσινγκτον.
  • Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, θα παραδώσει την προεδρία στις 7 Αυγούστου στον ντε λα Εσπριέγια, έναν ακροδεξιό δικηγόρο και επιχειρηματία, ο οποίος είχε λάβει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
  • Οι σχέσεις Κολομβίας-ΗΠΑ γνώρισαν διπλωματικές εντάσεις μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με τον Πέτρο να επικρίνει την «παρέμβαση» του Αμερικανού προέδρου στις πολιτικές εξελίξεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα αντιπαράθεση στην Κολομβία προκαλούν οι δηλώσεις του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος κατηγόρησε τον εκλεγμένο διάδοχό του, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ότι «υπακούει» στις επιταγές της Ουάσινγκτον, λίγο πριν από την παράδοση της εξουσίας.

Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, θα παραδώσει την προεδρία στις 7 Αυγούστου στον ντε λα Εσπριέγια, έναν ακροδεξιό δικηγόρο και επιχειρηματία, ο οποίος είχε λάβει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Οι σχέσεις της Κολομβίας με τις ΗΠΑ, δύο παραδοσιακών συμμάχων, γνώρισαν πρωτοφανείς διπλωματικές εντάσεις μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συχνά αντιπαραθέσεις με τον Κολομβιανό ομόλογό του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίος δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών και θεωρεί νικητή των αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, επέκρινε την «παρέμβαση» Τραμπ στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

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