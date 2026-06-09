Γρηγόρης Αρναούτογλου για την περιπέτεια της υγείας του: Πονάει πάρα πολύ ο κολικός νεφρού και δεν περνάει με τίποτα – Έμεινα 3 ημέρες στο νοσοκομείο

Για την περιπέτεια της υγείας του μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” στον ALPHA. Σημειώνεται ότι ο παρουσιαστής είχε πάει πριν από λίγο καιρό στο νοσοκομείο καθώς πέρασε κολικό νεφρού.

Όπως είπε, ένιωσε πολύ έντονους πόνος, ωστόσο, πλέον όλα είναι καλά, όμως το μόνο που μένει είναι να βγάλει τις πέτρες που έχει στους νεφρούς του.

«Πονάει πάρα πολύ ο κολικός νεφρού και δεν περνάει με τίποτα. Πρέπει να πας στο νοσοκομείο να δουν πώς θα βγει η πέτρα. Να πω ένα ευχαριστώ στον κόσμο για τα μηνύματα. Λένε αγγίζει τους πόνους της γέννας. Έμεινα στο νοσοκομείο τρεις ημέρες, τώρα πρέπει να βγάλω τις πέτρες που έχω τη χολή. Όσο μεγαλώνω έχω τα θεματάκια μου» τόνισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Για τα τηλεοπτικά του ανέφερε: «Περιμένω να τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν για να δούμε τις ανακατατάξεις. Αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στο ξεκίνημα της τηλεοπτικής σεζόν».

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