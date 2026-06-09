Ανδρουλάκης σε Πατριάρχη Ιεροσολύμων: «Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας»

«Είναι ύψιστη τιμή και ευλογία η σημερινή μας συνάντηση, Μακαριώτατε. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου, την προστασία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής αλλά και την υπεράσπιση του νομικού καθεστώτος των Αγίων Τόπων», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ’.

«Γνωρίζουμε και γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι είστε στο μάτι του κυκλώνα πολλών αναταράξεων, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε:

«Ελπίζουμε και εργαζόμαστε για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή βάσει του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων με μια λύση η οποία θα φέρει δύο κράτη με ευημερία και σταθερότητα μεταξύ των δύο λαών».

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «για εμάς, προτεραιότητα είναι η ενότητα των πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ κρίσιμο για την Ορθοδοξία αλλά και ολόκληρο τον Ελληνισμό».

Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Τα λόγια σας μας συγκινούν

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανέφερε:

«Τα λόγια σας μας συγκινούν γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος για την Αγία Γη και για την επικράτηση της ειρήνης. Και αυτή είναι και η αποστολή του Πατριαρχείου. Για εμάς κάθε άνθρωπος θεωρείται η εικόνα του Θεού. Και η εικόνα του Θεού βρίσκεται στην ψυχή του ανθρώπου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μέχρι σήμερα το Πατριαρχείο διαδραματίζει αυτόν το ρόλο σε αυτήν την περιρρέουσα και δύσκολη κατάσταση πολέμου και πολιτικής κρίσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Επισκεφθήκατε και τους Αγίους Τόπους την περίοδο του Πάσχα και είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση και συνεργασία».

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