Καστοριά: Οκτώ οι επιβαίνοντες στο αγροτικό που ανετράπη και καταπλάκωσε τον 16χρονο – Πώς η βόλτα εξελίχθηκε σε τραγωδία

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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Καστοριάς για την τραγωδία με τον 16χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που συνέβη στις 03:20 τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Ιουνίου, όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στο αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 17χρονος, επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα και όχι πέντε, όπως είχε γίνει γνωστό αρχικά. Πρόκειται για πέντε ανήλικους και τρεις ενήλικες, ορισμένοι εκ των οποίων κάθονταν στο εσωτερικό του οχήματος και οι υπόλοιποι στην καρότσα.

Όταν το όχημα ανετράπη, σε αγροτικό δρόμο, καταπλάκωσε τον 16χρονο, με αποτέλεσμα το παιδί να υποστεί βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του αυχένα και να βρει ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διαψεύδονται οι πληροφορίες για εμφάνιση αρκούδας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο 17χρονος οδηγός είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνοία των γονέων του, οι οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σχετικά με τις αρχικές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες εμφανίστηκε ξαφνικά μία αρκούδα στον δρόμο, αυτές διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών.

Οι άλλοι επτά επιβαίνοντες στο αγροτικό όχημα διακομίστηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Οι περισσότεροι φέρουν μόνο μικροεκδορές και αμυχές, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους. Μόνο ένας εκ των επιβαινόντων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Η Αστυνομία Καστοριάς και το Τμήμα Τροχαίας διενεργούν την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο, λαμβάνοντας καταθέσεις και συλλέγοντας στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.