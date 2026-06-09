Χανιά: Ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας – Τι υποστήριξε κατά την απολογία του

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 56χρονος Γερμανός ο οποίος είχε συλληφθεί το Σάββατο 6/6 επειδή φωτογράφιζε αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Χανίων το οποίο έχει και στρατιωτική χρήση με τις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγας Μάχης και της Βάσης Ευκολίας των ΗΠΑ.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Χανίων προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο Γερμανός ανέφερε ότι ήρθε στα Χανιά για διακοπές με την σύζυγo και την κόρη του. Είπε ότι ενώ ήταν στο αεροδρόμιο, δεν είδε κάποια απαγορευτική πινακίδα ή σήμανση για στρατιωτική περιοχή και πως στη Γερμανία δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση φωτογράφισης ανάλογων θεμάτων.

Τελικά φαίνεται ότι οι δικαστικές Αρχές δεν πείστηκαν πως πρόκειται για “κατασκοπεία” και έτσι αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.