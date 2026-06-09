Χανιά: Ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας – Τι υποστήριξε κατά την απολογία του

Ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπείας επειδή φωτογράφιζε αεροσκάφη σε στρατιωτική περιοχή, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του. Οι δικαστικές Αρχές δεν πείστηκαν ότι επρόκειτο για κατασκοπεία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρισκόταν για διακοπές και δεν γνώριζε την απαγόρευση.

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Κοινωνία

κατασκοπεία Χανιά
Πηγή: ΕΡΤ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος είχε συλληφθεί το Σάββατο 6/6 στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπείας.
  • Η σύλληψή του είχε γίνει επειδή φωτογράφιζε αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Χανίων, το οποίο έχει και στρατιωτική χρήση.
  • Ο Γερμανός υποστήριξε ότι βρισκόταν για διακοπές και δεν είδε απαγορευτικές πινακίδες, με τις δικαστικές Αρχές να μην πείθονται τελικά για την κατηγορία της κατασκοπείας.

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Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 56χρονος Γερμανός ο οποίος είχε συλληφθεί το Σάββατο 6/6 επειδή φωτογράφιζε αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Χανίων το οποίο έχει και στρατιωτική χρήση με τις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγας Μάχης και της Βάσης Ευκολίας των ΗΠΑ.

Χανιά: Την Τρίτη απολογείται ο 56χρονος που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα στο Ακρωτήρι – Αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι κάνει διακοπές

Ο 56χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Χανίων προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο Γερμανός ανέφερε ότι ήρθε στα Χανιά για διακοπές με την σύζυγo και την κόρη του. Είπε ότι ενώ ήταν στο αεροδρόμιο, δεν είδε κάποια απαγορευτική πινακίδα ή σήμανση για στρατιωτική περιοχή και πως στη Γερμανία δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση φωτογράφισης ανάλογων θεμάτων.

Χανιά: Συνελήφθη 56χρονος Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Τελικά φαίνεται ότι οι δικαστικές Αρχές δεν πείστηκαν πως πρόκειται για “κατασκοπεία” και έτσι αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

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