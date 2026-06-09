Μουντιάλ 2026: Νέο πλήγμα για το Ιράν λίγες ημέρες πριν τη σέντρα – Ανακλήθηκαν τα εισιτήρια των φιλάθλων

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ 2026, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν (FFIRI) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ανακλήθηκε η ποσόστωση των εισιτηρίων που της είχε διατεθεί.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει στον «αέρα» χιλιάδες φιλάθλους της ομάδας που είχαν ήδη προγραμματίσει το ταξίδι τους για τις ΗΠΑ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πλευράς Τεχεράνης, η οποία κάνει λόγο για πολιτικές παρεμβάσεις που πλήττουν το πνεύμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα και το δικαίωμα των ομοσπονδιών

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά την προσεχή Πέμπτη, με το Ιράν να είναι αγωνίζεται στον Ζ’ Όμιλο.

Η ομάδα πρόκειται να δώσει τους δύο πρώτους της αγώνες στο Λος Άντζελες, αντιμετωπίζοντας τη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου, προτού αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, κάθε συμμετέχουσα ομοσπονδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο λαμβάνει το 8% των εισιτηρίων για κάθε έναν από τους αγώνες της, προκειμένου να τα διαθέσει στους φιλάθλους της με βάση τα δικά της κριτήρια.

Η οργισμένη ανακοίνωση της FFIRI

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ιρανική ομοσπονδία ανέφερε ότι είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης των εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις, αλλά πλέον αδυνατεί να τα παρέχει στους υποστηρικτές της.

«Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι πολλοί Ιρανοί ποδοσφαιρόφιλοι, βασιζόμενοι στην επίσημα ανακοινωθείσα διαδικασία, είχαν ήδη κάνει τα απαραίτητα σχέδια για να παρακολουθήσουν τους αγώνες», σημείωσε η FFIRI στην ανακοίνωσή της.



«Η στέρηση της πρόσβασης των Ιρανών υποστηρικτών στη νόμιμη και επίσημη ποσόστωση των εισιτηρίων τους είναι μια ενέργεια αντίθετη προς το πνεύμα που διέπει τους διεθνείς διαγωνισμούς και την αρχή της ισότητας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών».

«Αυτή η εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την παρέμβαση μη αθλητικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων στη διοργάνωση του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο», πρόσθεσε.

Η FFIRI δεν κατονόμασε ποιος έλαβε την απόφαση να παρακρατήσει τα εισιτήρια, ωστόσο κάλεσε τη FIFA, τη διοικούσα αρχή του ποδοσφαίρου, να τηρήσει «τις αρχές της ουδετερότητας, της δικαιοσύνης και των θεσπισμένων κανονισμών», ζητώντας παράλληλα να αποτραπεί η σκίαση του τουρνουά από εξωαγωνιστικά ζητήματα.

Η FIFA δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και το ζήτημα με τις βίζες

Η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ καλύπτεται από αβεβαιότητα από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, πυροδοτώντας μια περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Λόγω της αβεβαιότητας για το αν θα χορηγηθούν βίζες από τις ΗΠΑ, αλλά και εξαιτίας ενός αυξανόμενου αισθήματος στο εσωτερικό του Ιράν ότι η παρουσία της ομάδας στο αμερικανικό έδαφος θα έπρεπε να περιοριστεί στο ελάχιστο, η FFIRI διαπραγματεύτηκε και μετέφερε το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας από την Αριζόνα στο Μεξικό.

Έπειτα από εβδομάδες αβεβαιότητας, οι ΗΠΑ ενέκριναν τελικά τις βίζες για όλους τους παίκτες την περασμένη εβδομάδα —μόλις 10 ημέρες πριν από τον πρώτο τους αγώνα— ωστόσο αρκετά μέλη του τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού δεν τις έλαβαν.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση εξέδωσε «τις απαραίτητες βίζες προκειμένου το Ιράν να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Παράπονα για την καθυστέρηση και αιχμές

Η ομάδα πέρασε σχεδόν τρεις εβδομάδες σε προπονητικό κέντρο στην Τουρκία, χρησιμοποιώντας αυτό το διάστημα για να υποβάλει αιτήσεις για βίζα για το Μεξικό, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Την παραμονή της αναχώρησής τους, οι παίκτες έλαβαν τελικά τις αμερικανικές βίζες, σύμφωνα με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ιρανική αποστολή αναχώρησε από το προπονητικό της κέντρο στην Τουρκία και προσγειώθηκε γύρω στις 5 το πρωί της Κυριακής στη μεξικανική συνοριακή πόλη Τιχουάνα, όπου και θα εδρεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρόλο που και τα τρία παιχνίδια της για τη φάση των ομίλων θα διεξαχθούν στο έδαφος των ΗΠΑ.

Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Τιχουάνα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο εξήλθαν από το αεροπλάνο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στα οποία συμμετείχε και ένα απόσπασμα της μεξικανικής εθνικής φρουράς, ενώ ελάχιστοι οπαδοί που κρατούσαν σημαίες του Ιράν βρίσκονταν εκεί για να τους υποδεχτούν από απόσταση.

Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόι, εξέφρασε αμέσως τα παράπονά του για την καθυστέρηση. «Θα έπρεπε να είμαστε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή μια διαφορά ώρας 12 ωρών απαιτεί δύο εβδομάδες προσαρμογής», δήλωσε.

«Συνήθως σε αυτές τις διοργανώσεις, πριν από τα τεχνικά ζητήματα, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι ηθικές και ανθρώπινες αξίες – κάτι που θεωρώ ότι στην περίπτωσή μας δεν συνέβη».

Ο Ιρανός τεχνικός ευχαρίστησε τη FIFA για τις προσπάθειές της να βοηθήσει στην εξασφάλιση της εισόδου της ομάδας. Ωστόσο σημείωσε: «Είμαστε αναστατωμένοι με αυτή τη συμπεριφορά. Σίγουρα δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν».

Ο αρχηγός της ομάδας, Εχσάν Χατζισαφί, εξέφρασε την επιθυμία να μεταφέρει τα παράπονά του στη FIFA για την καθυστέρηση στην έκδοση των αμερικανικών θεωρήσεων εισόδου.

«Γιατί τόσο αργά;», διερωτήθηκε. «Τον τελευταίο χρόνο, βιώσαμε δύο επιβεβλημένους πολέμους στη χώρα μας».

Παρά τις αντιξοότητες, ο Χατζισαφί εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αγωνιστικό κομμάτι, δηλώνοντας: «Η ομάδα είναι 100% έτοιμη». Εκτίμησε επίσης πως «μπορούμε να προκριθούμε» από τη φάση των ομίλων.

Σε εξέλιξη ο διάλογος με τη FIFA

Νωρίτερα την Τρίτη, η FIFA ανακοίνωσε ότι ο γενικός γραμματέας της, Ματίας Γκράφστρεμ, είχε μια «θετική συζήτηση» με τον πρόεδρο της FFIRI, Μέχντι Τατζ, μετά την άφιξη της ομάδας στη βάση της για το τουρνουά.

«Με την ομάδα να βρίσκεται τώρα στο Μεξικό, η FIFA θα συνεχίσει τον διάλογο και τη συνεργασία με την FFIRI για να διασφαλίσει ότι η εμπειρία της ομάδας και της αποστολής θα είναι θετική», ανέφερε ο Γκράφστρεμ σε δήλωσή του.