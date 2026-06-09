Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο σε κορυφαίο Σομαλό διαιτητή – Αντιδράσεις για τη μεταναστευτική πολιτική Τραμπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την επίσημη σέντρα του διευρυμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ένα σοβαρό περιστικό που ήρθε στο προσκήνιο, ανέδειξε τις αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές των ΗΠΑ ως τον αστάθμητο παράγοντα της διοργάνωσης.

Η άρνηση των αμερικανικών αρχών να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα στον κορυφαίο Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν —ο οποίος θα γινόταν ο πρώτος στην ιστορία της πατρίδας του που θα σφύριζε σε Μουντιάλ— προκάλεσε την άμεση αντίδραση της FIFA και την έντονη καταδίκη της σομαλικής κυβέρνησης, που κάνει λόγο για πλήγμα στο πνεύμα του «fair play».

Το χρονικό της απέλασης και η στάση της FIFA

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ένας υπήκοος Σομαλίας, ο οποίος σχεδίαζε να εργαστεί ως διαιτητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εμποδίστηκε να εισέλθει στη χώρα μετά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι το Σάββατο, προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη.

Αν και η ανακοίνωση της CBP δεν ανέφερε το όνομά του, η FIFA επιβεβαίωσε αργότερα ότι επρόκειτο για τον Ομάρ Αρτάν, τον μοναδικό διαιτητή της διοργάνωσης από τη Σομαλία.

Σε επίσημη δήλωσή της προς τα μέσα ενημέρωσης, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι ο Αρτάν τίθεται εκτός τουρνουά, μεταθέτοντας την πλήρη ευθύνη στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο διαιτητής αγώνων Ομάρ Αρτάν δεν θα είναι σε θέση να προπονηθεί και να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026».

«Η FIFA δεν εμπλέκεται στις μεταναστευτικές διαδικασίες των χωρών που φιλοξενούν τη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων βίζας… σε ευθυγράμμιση με προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η κυβέρνηση της διοργανώτριας χώρας καθορίζει τελικά ποιος λαμβάνει βίζα και σε ποιον επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα του», σημείωσε.

Η ομοσπονδία πρόσθεσε επίσης ότι «ενημερώθηκε από τις αρχές πως η κατάσταση του κ. Αρτάν δεν πρόκειται να αλλάξει επί του παρόντος».

Αντιδράσεις από τη Σομαλία

Στον Αρτάν απαγορεύτηκε η είσοδος παρά το γεγονός ότι φέρεται να διέθετε έγκυρη ταξιδιωτική βίζα.

Σημειώνεται ότι η Σομαλία περιλαμβάνεται στις χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί ευρεία ταξιδιωτική απαγόρευση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Παρόλο που οι ακριβείς λόγοι της απόρριψης δεν δημοσιοποιήθηκαν, εκπρόσωποι της σομαλικής κυβέρνησης αντέδρασαν έντονα.

Ο Σίισε Άντεν Αμπσίρ, ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Σομαλίας και πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP): «Ο Ομάρ Αρτάν είναι μεταξύ των πιο σεβαστών διαιτητών της Αφρικής και αξίζει την υποστήριξη ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας».

«Η άρνηση εισόδου του στις ΗΠΑ και η παρεμπόδισή του από το να διαιτητεύσει σε προγραμματισμένους αγώνες βλάπτει όχι μόνο τον ίδιο προσωπικά, αλλά υπονομεύει επίσης τη δέσμευση του ποδοσφαίρου στη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και το πνεύμα του fair play».

Ποιος είναι ο Ομάρ Αρτάν

Ο Αρτάν, ο οποίος πλέον βρίσκεται πίσω στην Κωνσταντινούπολη όπου έχει την έδρα του τους τελευταίους μήνες, αναδείχθηκε πέρυσι ως ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής.

Είναι διεθνής διαιτητής της FIFA από το 2018 και είχε διευθύνει αγώνες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON) το 2023.

Ήταν προγραμματισμένο να αποτελέσει μέλος της ομάδας των 170 διαιτητών, βοηθών και διαιτητών VAR που θα επέβλεπαν τους 104 αγώνες του Μουντιάλ.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Σομαλίας, Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ, είχε παλαιότερα χαρακτηρίσει τον Αρτάν ως «σύμβολο έμπνευσης για τη νέα γενιά των Σομαλών».

Η αντίδρασή του

Παρά τη αξιοσημείωτη τροπή της υπόθεσης, ο ίδιος ο Αρτάν, σε επίσημη δήλωσή του, εμφανίστηκε ψύχραιμος και προσηλωμένος στο μέλλον της καριέρας του.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη FIFA και την CAF για όλη την υποστήριξή τους και υπόσχομαι να διατηρήσω υψηλό το διαιτητικό μου επίπεδο, καθώς επικεντρώνομαι στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να ευχαριστήσω την ποδοσφαιρική οικογένεια για τα μηνύματά της και να ευχηθώ στους συναδέλφους μου κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ανυπομονώ να βρεθώ ξανά μαζί τους σε μελλοντικές διοργανώσεις».

Γενικευμένο κομφούζιο με τις βίζες στις ΗΠΑ

Τα ταξιδιωτικά προβλήματα είχαν επισημανθεί προ πολλού ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, ιδιαίτερα υπό την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, και ο Αρτάν είναι απλώς το τελευταίο όνομα μιας μακράς λίστας που αντιμετωπίζει εμπόδια.

Ιράν: Παίκτες και αξιωματούχοι της εθνικής ομάδας αντιμετωπίζουν προβλήματα εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα η ομάδα να μεταφέρει τελικά το προπονητικό της κέντρο από τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Αυτή την εβδομάδα, Ιρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι δόθηκε αρνητική απάντηση σε βίζες του υποστηρικτικού προσωπικού την τελευταία στιγμή — ισχυρισμός που διαψεύδεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παίκτες και αξιωματούχοι της εθνικής ομάδας αντιμετωπίζουν προβλήματα εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα η ομάδα να μεταφέρει τελικά το από τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Αυτή την εβδομάδα, Ιρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι του υποστηρικτικού προσωπικού την τελευταία στιγμή — ισχυρισμός που διαψεύδεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ιράκ: Ο επιθετικός Αϊμέν Χουσέιν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν επτά ώρες στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο.

Ο επιθετικός κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν επτά ώρες στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο. Ελβετία: Στον μέσο Μπρέελ Εμπολό δεν επετράπη αρχικά η έκδοση ταξιδιωτικής βίζας την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι άσκησαν επιτυχή έφεση κατά της απόφασης, επιλύοντας το ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Guardian, ESPN