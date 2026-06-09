Τραμπ: Βρισκόμαστε στις τελικές φάσεις μιας πολύ ισχυρής συμφωνίας με το Ιράν

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η πίεση που ασκείται μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική ακόμη και από τους βομβαρδισμούς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ ανέφερε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες, σύμφωνα με το Sky News.

«Ο αποκλεισμός είναι πιο ισχυρός από τους βομβαρδισμούς»

«Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια πολύ καλή, ισχυρή και ουσιαστική συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν εύκολα να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ωστόσο κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρό ανθρώπινο κόστος.

«Αν συνεχίζαμε τους βομβαρδισμούς για δύο ή τρεις ακόμη εβδομάδες, δεν θα τους είχε απομείνει τίποτα. Όμως τα Στενά του Ορμούζ θα παρέμεναν κλειστά για μήνες», ανέφερε.

«Αν προχωρήσουμε σε βομβαρδισμούς, πολλοί άνθρωποι θα σκοτωθούν. Ποιος το θέλει αυτό; Εγώ όχι. Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια υπογεγραμμένη συμφωνία που θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρότερη από τους βομβαρδισμούς».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «ο αποκλεισμός έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο» και ότι η ιρανική οικονομία δέχεται πλέον έντονες πιέσεις.

«Ο αποκλεισμός αποδείχθηκε πολύ πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Σε συνδυασμό με τα αρχικά πλήγματα, έχει φέρει μεγάλη πίεση. Η οικονομία τους υποφέρει πραγματικά και θα καταλήξουν σε συμφωνία», υποστήριξε.

«Το Ισραήλ και το Ιράν θα αφήσουν το ένα το άλλο ήσυχο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε «πολύ καλή συνομιλία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές φαίνεται πως θα αποφύγουν νέες επιθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

«Δέχθηκε χτύπημα και απάντησε. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι’ αυτό», είπε αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

«Χτυπήθηκε, απάντησε και τώρα το θεωρούν λήξαν. Θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για μία εβδομάδα περίπου».

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως»

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στις «τελικές φάσεις» μιας συμφωνίας που, όπως υποστήριξε, δεν θα επιτρέπει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Βρισκόμαστε στις τελικές φάσεις μιας πολύ καλής συμφωνίας που δεν θα επιτρέπει σε καμία περίπτωση την απόκτηση πυρηνικών όπλων», δήλωσε.

Παράλληλα εκτίμησε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Τα Στενά θα ανοίξουν αμέσως. Θα ανοίξουν αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που μπορεί να συμβεί μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες», είπε.

Επιφυλάξεις λόγω προηγούμενων δηλώσεων

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στο παρελθόν δηλώσει ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται κοντά, χωρίς τελικά να ακολουθήσει αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι νέες δηλώσεις του έρχονται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία, καθώς Ιράν και Ισραήλ έχουν προσωρινά σταματήσει τις επιθέσεις ύστερα από τα πρόσφατα ανταποδοτικά πλήγματα των τελευταίων ημερών.