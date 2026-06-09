Δημοσκόπηση Interview: Στο 31,2% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 16% – 8 κόμματα στη Βουλή

Πρωτιά για τη ΝΔ με ποσοστό 31,2% δείχνει δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political», όσον αφορά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 31,2%, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, το ΚΚΕ με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4%, η Νέα Αριστερά με 0,4% και άλλο 4%.

Στη δημοσκόπηση γίνεται και προβολή στον αριθμό των κομμάτων (8) και των εδρών που θα πάρουν στη Βουλή με βάση τα ποσοστά αυτά.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: , η ΝΔ με 28,3%, η ΕΛΑΣ με 14,6%, το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3%, το ΚΚΕ με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, οι Δημοκράτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, «άλλο» 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με υπερδιπλάσια διαφορά από τον επόμενο.

Συγκεκριμένα ο σημερινός Πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 29,4% και ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,4%, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,5%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,5%, ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων με ένα 39% να λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη «για να υπάρξει πολιτική αλλαγή» και το 15% να δηλώνει πως θα ψηφίσει «παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω».

Σε ερώτηση για το ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών συσχετισμών οι απαντήσεις σχετικά με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι: 20% θετική ή μάλλον θετική, 75% αρνητική/ μάλλον αρνητική και 5% δεν ξέρω/ δεν απαντώ.

Για το κόμμα της κα Καρυστιανού οι αντίστοιχες απαντήσεις είναι: 30% θετική/ μάλλον θετική, 60% αρνητική/ μάλλον αρνητική και 10% δεν ξέρω/ δεν απαντώ.