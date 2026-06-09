Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τροχόσπιτου με αυτοκίνητο – ΒΙΝΤΕΟ

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Δύο άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι τραυματίες μετά τη σύγκρουση στο ύψος του Μεσημερίου

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:30, στο ύψος του Μεσημερίου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.