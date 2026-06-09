Τραγωδία στο Λονδίνο: Γονείς και ο 9χρονος γιος τους έπεσαν από τον 36ο όροφο πολυτελούς ουρανοξύστη

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Λονδίνο, καθώς ένα ζευγάρι και ο 9χρονος γιος τους έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας από το μπαλκόνι διαμερίσματός τους στον 36ο όροφο πολυτελούς ουρανοξύστη στην περιοχή Έλεφαντ εντ Κάστλ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail, οι Αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η σοβαρή κατάσταση υγείας του παιδιού, το οποίο έπασχε από ανίατη ασθένεια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 47χρονος Ρακές Πάι, η 46χρονη σύζυγός του Αντίτι Παράλκαρ και ο 9χρονος γιος τους Σιντ βρέθηκαν νεκροί το πρωί της 27ης Μαΐου στην αυλή του 45ώροφου συγκροτήματος Highpoint Tower.

Η οικογένεια έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, περίπου 120 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν να τους επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Η δύσκολη μάχη του 9χρονου Σιντ

Ο Σιντ είχε γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε μερική αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες και νεφρική νόσο. Η κατάστασή του απαιτούσε κατ’ οίκον εκπαίδευση, με τη μητέρα του να έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά την έξοδο του παιδιού από νοσοκομείο, όπου φέρεται να είχε κριθεί ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω θεραπευτικές επιλογές.

Επέστρεψαν από την Ινδία αναζητώντας θεραπεία

Φίλοι της οικογένειας αποκάλυψαν ότι το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην Ινδία πριν από περίπου έξι χρόνια, αναζητώντας εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για τον γιο τους και περισσότερη οικογενειακή υποστήριξη για την Αντίτι, η οποία καταγόταν από τη Βομβάη.

Ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την κατάσταση του παιδιού και η οικογένεια επέστρεψε στη Βρετανία πέρυσι.

«Η πίεση είχε επηρεάσει την ψυχική της υγεία»

Φίλοι του ζευγαριού ανέφεραν ότι η Αντίτι αντιμετώπιζε κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω της κατάστασης του γιου της.

«Ήταν τεράστιο βάρος και για τους δύο, αλλά ιδιαίτερα για την Αντίτι. Δεν είχε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και παράλληλα εργαζόταν σε μια απαιτητική θέση. Όλο αυτό επηρέασε σοβαρά την ψυχική της υγεία», δήλωσε φίλος της οικογένειας.

Άλλοι φίλοι, ωστόσο, αμφισβητούν το σενάριο ενός κοινού σχεδίου αυτοκτονίας.

«Η Αντίτι δυσκολευόταν, όμως ο Ρόμπιν, όπως τον αποκαλούσαμε, ήταν πάντα ψύχραιμος και διαχειριζόταν καλά την κατάσταση. Ελπίζουμε ότι η ιατροδικαστική έρευνα θα αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη», ανέφερε στενό τους πρόσωπο.

Επιτυχημένοι επαγγελματίες χωρίς συγγενείς στη Βρετανία

Το ζευγάρι είχε σπουδάσει σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ινδίας πριν μετακομίσει στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Ρακές Πάι εργαζόταν ως σύμβουλος στον χρηματοοικονομικό τομέα και είχε συνεργαστεί με μεγάλες τράπεζες όπως η Barclays, η Santander και η Deutsche Bank.

Η Αντίτι Παράλκαρ ήταν σύμβουλος στον κατασκευαστικό κλάδο και είχε συμμετάσχει σε μεγάλα έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων και εργασίες στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Οι δύο τους διατηρούσαν δική τους συμβουλευτική εταιρεία και διέμεναν προσωρινά στον πολυτελή ουρανοξύστη, πληρώνοντας ενοίκιο που έφτανε έως και τις 3.800 λίρες τον μήνα.

Σχέδια για ένα νέο ξεκίνημα

Πριν μετακομίσουν στην Ινδία, το ζευγάρι διέμενε σε κατοικία στην περιοχή Κλάπαμ του νότιου Λονδίνου.

Μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία, αγόρασαν και το πάνω διαμέρισμα του ίδιου κτιρίου, σχεδιάζοντας να ενώσουν τα δύο ακίνητα και να δημιουργήσουν το μόνιμο οικογενειακό τους σπίτι.

Γείτονες περιγράφουν την οικογένεια ως ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινότητα.

«Ήταν υπέροχοι άνθρωποι και όλοι ανυπομονούσαμε να επιστρέψουν μόνιμα στη γειτονιά», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Αναφορές για φωνές πριν από την τραγωδία

Κάτοικοι του συγκροτήματος ανέφεραν ότι τις δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό άκουγαν συχνά φωνές και έντονους διαπληκτισμούς από το διαμέρισμα της οικογένειας.

«Η Αστυνομία με ρώτησε αν είχα ακούσει φωνές και ουρλιαχτά. Τους είπα ότι τα άκουγα συχνά και υπέθεσα ότι επρόκειτο για οικογενειακό καβγά», ανέφερε μία ένοικος.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αντιμετωπίζει προς το παρόν τους θανάτους ως «απροσδόκητους» και συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Σάουθγουορκ, το οποίο θα εξετάσει τα αίτια των θανάτων σε μεταγενέστερη ακροαματική διαδικασία.