Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, προκαλεί ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί τον βασικό «τροφοδότη» του πληθωρισμού, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 20,2%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, καθώς μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Μάιο σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 5%, από 4,6% τον Απρίλιο, 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο. Δηλαδή διπλασιάσθηκε μέσα σε 5 μήνες.

Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν η Βουλγαρία με 6,3% και η Λιθουανία με 5,1%. Χαμηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν η Γερμανία 2,7%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2,8%, η Ιταλία 3,3%, η Ολλανδία 3,4% και η Πορτογαλία 3,1%.

Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση τον Μάιο, έναντι αύξησης 10,8% τον Απρίλιο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάιο σε ετήσια βάση καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά 8,59%, στις βρεφικές και παιδικές τροφές 5,05%, στα αλλαντικά 4,14%, στα κρέατα 3,64% και στα έτοιμα γεύματα κατά 3,64%.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αυτές τις ημέρες αυξάνονται οι τιμές στον καφέ φίλτρου έως 15%, στα έτοιμα γεύματα 11%, στο ξύδι έως 9%, στα τυροκομικά 5% έως 9%, στις κονσέρβες και στο μέλι έως 8%, στις σαλάτες 7%, στις φρυγανιές έως 6%, στα αλλαντικά, στις ελιές και στις ρυζογκοφρέτες έως 5%. Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ανήλθε στο 5,4% ενώ την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία που αφορούν στον Μάιο.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ανατιμήσεις γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών και θα περάσουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν στις αποθήκες τους.

Κάποιες από αυτές τις ανατιμήσεις μάλιστα έχουν περάσει ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες αναμένεται και άλλες εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την ευρωζώνη επιταχύνθηκαν εκ νέου τον Μάιο, ωθώντας τον πληθωρισμό σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο καθώς συνεχίζονται να βρίσκονται σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν, με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση ανατολή να φαίνεται μέχρι στιγμής να μην αποκλιμακώνεται.

Την ανάγκη να υπάρξει μια «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Προς αυτή την κατεύθυνση ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε πρόσφατα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννη Μασούτη με τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες συζήτησαν και θέματα που αφορούν στις τιμές των προϊόντων.

«Η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα», έχει αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης.