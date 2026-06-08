Τα 3+2 μέτρα στη μάχη κατά της ακρίβειας – Πώς θα αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και με τον πληθωρισμό της χώρας μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης, η κυβέρνηση προσπαθεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα, να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με στόχο να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις προχωρά στην υλοποίηση μέτρων.

Μέτρα σε εφαρμογή

1) Το πλαφόν στο μικρό περιθώριο κέρδους αποτελεί το μοναδικό όπλο της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για να κάνει ελέγχους για αισχροκέρδεια και επιβάλλει «τσουχτερά» πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ. Ένα μέτρο που εκπνέει στο τέλος Ιουνίου και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσίευσε πρόσφατα η «R» θα υπάρξει παράταση για τους επόμενους έξι μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης -τρόφιμα και βασικά αγαθά- με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά το 2025. Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει επιβάλλει υψηλά πρόστιμα, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τους ελέγχους σε εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για κερδοσκοπία. Μένει επίσης στις 30 Ιουνίου να αποφασιστεί για το εάν θα προστεθούν ή θα αφαιρεθούν προϊόντα στα οποία θα μπει πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

2) Εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου με ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή του πολίτη, με την ηλεκτρονική εφαρμογή ΜyΚataggelies που θα επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών.

3) Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να λειτουργήσει επίσης και η πλατφόρμα «PosoKanei», στη θέση της πλατφόρμας e-katanalotis. Ο στόχος είναι να εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους πολίτες. Με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά εργαλεία και την αξιοποίηση δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη νέα εποχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών.

4) Επίσης, υποχρεωτική πλέον είναι η σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε όσα προϊόντα η ποσότητα μειώνεται χωρίς να μειώνεται και η τιμή καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ.

5) Ακόμη, έχει εκσυγχρονισθεί το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών και των επαγγελματιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ψηφιοποιώντας τις άδειες και καθιερώνοντας την επ’ αόριστον ισχύ τους. Η χορήγηση άδειας παραγωγού απλοποιείται και ολοκληρώνεται πλέον εντός μόλις 5 ημερών με την προσκόμιση δύο μόνο δικαιολογητικών, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται μέσω διαφανών ηλεκτρονικών κληρώσεων. Στηρίζεται έμπρακτα ο Έλληνας αγρότης, θεσμοθετώντας εποχικές θέσεις παραγωγών σε κάθε λαϊκή αγορά, εντός μόλις 48 ωρών από την αίτηση. Με τον τρόπο αυτό, στόχος είναι να ενισχυθεί το αγροτικό εισόδημα και να διασφαλισθεί η την πρόσβαση των καταναλωτών σε ποιοτικά και φρέσκα προϊόντα.