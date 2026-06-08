Ισραηλινό δικαστήριο καταδίκασε Παλαιστίνια δημοσιογράφο σε 20 μήνες φυλάκιση

Ένα ισραηλινό δικαστήριο καταδίκασε την Παλαιστίνια δημοσιογράφο Bayan Al-Juba σε 20 μήνες φυλάκιση για υποκίνηση και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης. Η καταδίκη βασίστηκε σε αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ίδια να δηλώνει σοκαρισμένη και να σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινό δικαστήριο καταδίκασε Παλαιστίνια δημοσιογράφο από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ σε 20 μήνες φυλάκιση για «υποκίνηση και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης».
  • Η Bayan Al-Juba, 33χρονη ανεξάρτητη δημοσιογράφος, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από την απόφαση και σκόπευε να ασκήσει έφεση. Οι κατηγορίες βασίστηκαν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους προσωπικούς της λογαριασμούς.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει ότι η κατηγορούμενη θα εκτίσει «ποινή φυλάκισης 20 μηνών άμεσα, αρχής γενομένης από τις 6 Σεπτεμβρίου». Επιπλέον, της επιβλήθηκε εξάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 5.000 ισραηλινών σέκελ.

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Ένα ισραηλινό δικαστήριο καταδίκασε μια Παλαιστίνια δημοσιογράφο από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ σε 20 μήνες φυλάκιση για υποκίνηση και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, αναφέρει το AFP.

Η Bayan Al-Juba δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από την απόφαση του Ειρηνοδικείου της Ιερουσαλήμ και σκόπευε να ασκήσει έφεση.

Η κατηγορούμενη θα εκτίσει «ποινή φυλάκισης 20 μηνών άμεσα, αρχής γενομένης από τις 6 Σεπτεμβρίου», αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου που έλαβε το AFP.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης εξάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 5.000 ισραηλινών σέκελ (περίπου 1.700 δολάρια). Η δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση εντός 45 ημερών.

Η Juba, μια 33χρονη ανεξάρτητη δημοσιογράφος που έχει συνεργαστεί με πολλά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι το δικαστήριο βάσισε τις κατηγορίες σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύθηκαν στους προσωπικούς της λογαριασμούς.

Οι ισραηλινές αρχές τη συνέλαβαν τον Φεβρουάριο του 2025 έξω από το Τζαμί Αλ-Άκσα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Είπε ότι οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν για «υποκίνηση και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω αυτών των αναρτήσεων».

aljazeera

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