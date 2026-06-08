Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στο δυτικό και κεντρικό Ιράν: Εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ιράν, καθώς πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν σε τρεις μεγάλες πόλεις, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της χώρας. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, ενώ οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος
(φωτογραφία αρχείου)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ιράν, καθώς πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι «επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους».
  • Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκαν «βαλλιστικοί πυραύλοι από αέρος» στην επίθεση, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για πιθανές ζημιές και θύματα.

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ιράν, καθώς πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν σε τρεις μεγάλες πόλεις με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει την ίδια στιγμή ότι «επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους» στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της χώρας.

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Όπως μεταδίδεται από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων YJC, εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για πιθανές ζημιές και θύματα.

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν.

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Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει ότι τουλάχιστον «δύο ισχυρές εκρήξεις» ακούστηκαν στην Τεχεράνη και ότι τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Ισφαχάν.

Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να χρησιμοποίησε «βαλλιστικούς πυραύλους από αέρος» στην επίθεση, ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές: Reuters, CNN, Aljazeera

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