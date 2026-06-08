Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ αποφασίζω, όχι αυτός» – Ο Νετανιάχου «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να αποδεχθεί συμφωνία

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία καταλήξουν οι ΗΠΑ με το Ιράν, επειδή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «δεν αποφασίζει».

«Εγώ αποφασίζω. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Αυτός [ο Νετανιάχου] δεν αποφασίζει», δήλωσε ο Τραμπ στους Financial Times την Κυριακή.

Πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου δεν έχει «καμία άλλη επιλογή» πέρα από το να αποδεχτεί μια συμφωνία.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος επέμεινε ότι η πυραυλική επίθεση του Ιράν την Κυριακή το βράδυ στο Ισραήλ «δεν θα έχει καμία επίπτωση στη συμφωνία».

«Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Αλλά ήταν επιθέσεις που δεν είχαν καθόλου αποτέλεσμα. Είναι ένα από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ και 3.000 χρόνια, ή 47 χρόνια, ανάλογα με το πώς το μετράτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πιο συγκρατημένος για την πορεία των διαπραγματεύσεων

Σε αντίθεση με προηγούμενες τοποθετήσεις του, ο Τραμπ εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξος για την άμεση ολοκλήρωση μιας συμφωνίας με το Ιράν.

Αν και σημείωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, απέφυγε να προβλέψει το αποτέλεσμά τους, δηλώνοντας ότι μένει να φανεί πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη πυραυλική επίθεση δεν μεταβάλλει τους στρατηγικούς υπολογισμούς της Ουάσινγκτον.

Το σενάριο στρατιωτικής δράσης

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν.

Όπως είπε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε είτε να οδηγήσει σε νέες επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση στόχων που δεν έχουν ακόμη πληγεί είτε στη διατήρηση αυστηρού αποκλεισμού της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο πίεσης.

«Θα πω στον Μπίμπι να μην προβεί σε αντίποινα»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα τηλεφωνήσει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να τον παροτρύνει να μην προβεί σε αντίποινα κατά των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios.

«Θα τηλεφωνήσω στον Μπίμπι τώρα και θα του πω να μην προβεί σε αντίποινα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ , σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Ισραηλινού ηγέτη.

«Καθένας από αυτούς είχε τη δική του πλάκα. Το Ισραήλ είχε την επίθεσή του και το Ιράν είχε την επίθεσή του. Δεν χρειαζόμαστε άλλη», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε ο Ραβίντ στο X.

Η προηγούμενη ένταση με τον Νετανιάχου

Τα σχόλια του Τραμπ για τον Ισραηλινό ηγέτη έρχονται μετά την περασμένη εβδομάδα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ήταν «ενοχλημένος» με τον Νετανιάχου για τα ισραηλινά σχέδια επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ εργάζονταν για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου ήταν έντονα επικριτικός για την πυρηνική συμφωνία του Ιράν στην οποία κατέληξε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, λέγοντας στον ΟΗΕ το 2015 ότι η συμφωνία απλώς αντάμειψε την «κακή συμπεριφορά» του Ιράν.

Πηγές: CNN, Financial Times, Axios, Al jazeera