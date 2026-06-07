Guardian: Οι αποτυχημένες εκεχειρίες αποκαλύπτουν το ναυάγιο της διπλωματίας Τραμπ

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Υπάρχουν οραματιστές ηγέτες και υψηλού επιπέδου διαπραγματευτές, πραγματιστές μεσολαβητές και επαγγελματίες διπλωμάτες. Και μετά υπάρχουν οι παρεμβατικοί ανόητοι. Καθώς οι εκεχειρίες καταρρέουν, τεράστιοι αριθμοί αμάχων σκοτώνονται ή αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οι πόλεμοι που ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε, τροφοδότησε ή υποσχέθηκε να τερματίσει συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχει αμφιβολία σε ποια κατηγορία ανήκει, αναφέρει στην ανάλυση του ο Σίμον Τίσνταλ στον Guardian.

Με όρους του μπέιζμπολ, στην Ουκρανία, στο Ιράν και τον Λίβανο, καθώς και στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ο Τραμπ είναι «0 στα 3». Καυχιόταν ότι μόνο αυτός μπορούσε να κλείσει συμφωνίες και να φέρει ειρήνη. Δεν κατάφερε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και αποτυγχάνοντας, συνήθως κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Από την εποχή των μεγάλων διπλωματών στη σημερινή κρίση

Η ηρωική εποχή της διπλωματίας του 19ου αιώνα, που συμβολίστηκε από την «συναυλία της Ευρώπης» του πρίγκιπα Μέτερνιχ και την «ειρήνη με τιμή» του Μπέντζαμιν Ντισραέλι στα Βαλκάνια, ανήκει πλέον στην ιστορία.

Ωστόσο, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που βραβευμένοι με Νόμπελ ειρηνοποιοί όπως ο Κόφι Ανάν και ο Φινλανδός διπλωμάτης Μάρτι Αχτισάαρι ή ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζορτζ Μίτσελ, που συνέβαλε στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στη Βόρεια Ιρλανδία, προσπαθούσαν να επιλύσουν δύσκολες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Πού βρίσκονται οι διάδοχοι του Ντέσμοντ Τούτου, του Αντρέι Σαχάροφ ή του Γιτζάκ Ράμπιν όταν τους χρειάζεται ο κόσμος;

Οι εκεχειρίες καταρρέουν η μία μετά την άλλη

Σήμερα, οι εκεχειρίες αποτυγχάνουν με ζοφερή κανονικότητα. Η πιο πρόσφατη προσπάθεια στον Λίβανο κατέρρευσε αυτή την εβδομάδα. Άλλες, όπως εκείνη με το Ιράν, παραβιάζονται καθημερινά. Στο Σουδάν δεν υπάρχει καν εκεχειρία.

Γιατί όμως έχει γίνει τόσο δύσκολο να τερματιστούν οι «αέναοι πόλεμοι»;

Μέσα σε επίπεδα παγκόσμιας σύγκρουσης που σπάνε κάθε προηγούμενο, ένας βασικός λόγος είναι η έλλειψη σεβαστών και αμερόληπτων μεσολαβητών, αλλά και πολιτικών που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ρίσκα για την ειρήνη.

Το χάσμα ικανοτήτων ανάμεσα, για παράδειγμα, στον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, τον Αμερικανό διπλωμάτη που βοήθησε στον τερματισμό του πολέμου στη Βοσνία, και στους ερασιτέχνες απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μοιάζει με τη διαφορά ανάμεσα στην Άρσεναλ και μια ερασιτεχνική ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο στο πάρκο κάθε Κυριακή.

Ουκρανία: Υποσχέθηκε ειρήνη σε μία ημέρα

Αντικειμενικά, το διπλωματικό ιστορικό του Τραμπ είναι αξιοθρήνητο.

Υποσχέθηκε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε μία ημέρα. Ο πόλεμος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

Πήρε ξεκάθαρα το μέρος της Ρωσίας, είπε στον πιεσμένο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «δεν έχει χαρτιά» και περιόρισε τις προμήθειες όπλων.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του, υποτίμησε την τάση του Βλαντίμιρ Πούτιν να εξαπατά και την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου χειρίστηκαν με ευκολία τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ κατά τις διαπραγματεύσεις στη Μόσχα.

Προς ντροπή τους, το δίδυμο αυτό δεν έχει ακόμη επισκεφθεί το Κίεβο.

Ο Τραμπ, έχοντας υποστεί πλήγμα στην εικόνα του, έχει επίσης χάσει το ενδιαφέρον του. Πεπεισμένος ότι η κατάσταση αλλάζει, ο Ζελένσκι προτείνει τώρα εκεχειρία, την οποία, αν κρίνει κανείς από το παρελθόν, ο Πούτιν πιθανότατα θα απορρίψει.

Ιράν: Πόλεμος χωρίς αποτέλεσμα

Αφού επιτέθηκε παράνομα στο Ιράν τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία τον Απρίλιο, χωρίς να έχει πετύχει κανέναν από τους βασικούς του στόχους και ενώ τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό κλειστά για τη ναυσιπλοΐα.

Οι παραβιάσεις είναι καθημερινές, οι χλιαρές ειρηνευτικές συνομιλίες μέσω ασαφών μεσαζόντων δεν οδηγούν πουθενά και η παγκόσμια οικονομία υποφέρει.

Και πάλι, ο Τραμπ υποτίμησε τη δυσκολία της πρόκλησης, υπερεκτίμησε τη δύναμη της στρατιωτικής ισχύος να αλλάξει πολιτικές πραγματικότητες, ακολούθησε τα δικά του –κατά τον αρθρογράφο, εξαιρετικά λανθασμένα– ένστικτα, παραμέρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους και αναζήτησε μια γρήγορη και εύκολη νίκη.

Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια παρατεταμένη σύγκρουση, ένα Κογκρέσο σε εξέγερση και μια οργισμένη κοινή γνώμη.

Γάζα και Λίβανος

Στη Γάζα, η θριαμβευτική επιτυχία που διακήρυξε ο Τραμπ τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συμφωνήθηκε εκεχειρία και απελευθερώθηκαν Ισραηλινοί όμηροι, ακούγεται πλέον κενή περιεχομένου.

Το σχέδιό του των 20 σημείων, που βασιζόταν στον αφοπλισμό της Χαμάς, σύντομα κατέρρευσε. Το «Συμβούλιο Ειρήνης» που πρότεινε και οι μεγαλόπνοες ιδέες του για την ανοικοδόμηση της Γάζας στερούνται αξιοπιστίας.

Η πραγματικότητα είναι η συνεχιζόμενη, ασυγχώρητη παλαιστινιακή οδύνη και η διεύρυνση της ισραηλινής στρατιωτικής κατοχής.

Τώρα, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, ο συνεργάτης του Τραμπ, πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνει στον νότιο Λίβανο ό,τι έκανε στη Γάζα, δημιουργώντας μια αποψιλωμένη και ερημωμένη περιοχή και εμποδίζοντας παράλληλα μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.

Οι δύο άνδρες είχαν έντονη αντιπαράθεση την περασμένη εβδομάδα.

Η βαθύτερη κρίση της παγκόσμιας τάξης

Οι συνεχείς αποτυχίες του Τραμπ αντανακλούν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Εκεχειρίες και ανακωχές έχουν εφαρμοστεί και καταρρεύσει σε περιοχές συγκρούσεων όπως η Υεμένη, η Μιανμάρ και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χωρίς να οδηγήσουν σε μόνιμες λύσεις.

Στο Σουδάν, ακόμη και μια ανθρωπιστική παύση των συγκρούσεων παραμένει άπιαστο όνειρο μετά από περισσότερα από τρία χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Η βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις εμπόλεμες πλευρές αποτελεί κοινό δηλητηριώδες χαρακτηριστικό. Το ίδιο ισχύει για την αδιαλλαξία και την εσφαλμένη πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει απόλυτη νίκη.

Η χρόνια αδυναμία οριστικής επίλυσης των πολέμων συχνά οφείλεται και στην απουσία οργανωμένων και αναγνωρισμένων ειρηνευτικών διαδικασιών.

Έχουν σχεδόν ξεχαστεί οι εποχές κατά τις οποίες ειδικοί απεσταλμένοι του ΟΗΕ συνομιλούσαν με όλες τις πλευρές, δημιουργούσαν ομάδες εργασίας και πρότειναν σταδιακά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σαφή χρονοδιαγράμματα.

Υπήρξε επίσης μια μακρά περίοδος κατά την οποία Αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών, όπως ο Χένρι Κίσινγκερ, ο Γουόρεν Κρίστοφερ και ο Τζον Κέρι, πραγματοποιούσαν εντατική διπλωματία μετακινήσεων επιδιώκοντας την ειρήνη.

Αντίθετα, ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο ο αρθρογράφος περιγράφει ως έναν άνθρωπο με φιλοδοξίες που δεν ενοχλείται ιδιαίτερα από τις αρχές, παραμένει στο περιθώριο, λέγοντας στον πρόεδρο ότι έχει δίκιο ακόμη και όταν κάνει λάθος.

Μόνο ο Τραμπ και ο Ρούμπιο φαίνεται να εκπλήσσονται από το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ, η οποία αποκλείστηκε από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, απέρριψε την τελευταία εκεχειρία στον Λίβανο.

Χωρίς κανόνες, οι συμφωνίες δεν αντέχουν

Η αδιάλλακτη φύση των σύγχρονων συγκρούσεων αντανακλά τον σημερινό κόσμο.

Σε μια παγκόσμια τάξη χωρίς κοινά αποδεκτούς κανόνες, όπου μεγάλες δυνάμεις και μη κρατικοί δρώντες αντιμετωπίζουν το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή δικαστήρια με περιφρόνηση, η διαχείριση του πολέμου και της ειρήνης γίνεται ολοένα και πιο χαοτική.

Για αδίστακτα καθεστώτα που επιδιώκουν το μέγιστο εθνικό όφελος, καμία συμφωνία δεν θεωρείται απαραβίαστη και καμία παραβίαση δεν είναι αρκετά ντροπιαστική ώστε να μην μπορεί να αγνοηθεί.

Χωρίς κανόνες, οι ειρηνευτικές συμφωνίες δεν μπορούν τελικά να επιβληθούν.

Το ανθρώπινο κόστος των αποτυχημένων εκεχειριών

Οι ατέρμονες και συχνά άκαρπες διαμάχες γύρω από τις εκεχειρίες συσκοτίζουν τις τρομακτικές συνέπειες των πολέμων για τους απλούς ανθρώπους και τους επιτακτικούς ανθρωπιστικούς λόγους για τον τερματισμό της βίας.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, τουλάχιστον 3.468 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 26.500 έχουν τραυματιστεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Η προσοχή έχει απομακρυνθεί, για παράδειγμα, από τον ακόμη ανεξιχνίαστο βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στη Μιναμπ στις 28 Φεβρουαρίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να σκότωσαν περισσότερα από 100 παιδιά.

Αν οι πλήρους κλίμακας εχθροπραξίες επανεκκινήσουν, θα υπάρξουν περισσότερες θηριωδίες και ακόμη μεγαλύτερη ανθρώπινη δυστυχία.

Οι απώλειες αμάχων συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Στον Λίβανο, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους παρά τις προηγούμενες αποτυχημένες εκεχειρίες, η UNICEF κατέγραψε μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 77 παιδιά που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Οι τραγωδίες αυτές θυμίζουν τις φρικαλεότητες με τους μαζικούς θανάτους βρεφών και παιδιών στο αποκορύφωμα του πολέμου στη Γάζα.

Αυτά τα 77 παιδιά αποτελούν 77 υπενθυμίσεις ότι οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία δεν είναι πολιτικά θεάματα αυτοπροβολής ούτε υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως υποδηλώνουν οι καθημερινές παρεμβάσεις του Τραμπ, αλλά επείγοντα ζητήματα ζωής και θανάτου.

«Η ειρήνη έρχεται μόνο μέσω της διπλωματίας»

Κανένας από αυτούς τους πολέμους δεν θα τερματιστεί τελικά με στρατιωτική ισχύ.

Δεν έχει σημασία ποιος διαθέτει τις μεγαλύτερες βόμβες ή ποιος θα διακηρύξει μια αμφισβητούμενη νίκη, γράφει ο αρθρογράφος.

Σημασία έχουν οι ανθρώπινες ζωές.

Και όπως έχει αποδειχθεί τις περισσότερες φορές στην ιστορία, είναι η διπλωματία — επαγγελματική, ενεργή, επιδέξια και καλά ασκημένη διπλωματία — που ανοίγει τον δρόμο προς την ειρήνη.