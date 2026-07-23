Θρίλερ στη Σύρο: Νεκρή γυναίκα με τραύματα από μαχαίρι – Πληροφορίες για μία σύλληψη

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Θρίλερ στη Σύρο, όπου μία νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας cyclades24.gr, το περιστατικό συνέβη στην Άνω Σύρο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει μία σύλληψη ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση,

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού.