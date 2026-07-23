Συμμορία ρήμαζε σπίτια στη Νοτιοανατολική Αττική – Λεία άνω των 865.000 ευρώ

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Συνολικά 24 διαρρήξεις και κλοπές από σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής είχαν διαπράξει τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη δράση της οποίας έβαλε τέλος η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής. Η λεία των κακοποιών ξεπερνούσε τα 865.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων διαρρήξεων – κλοπών από οικίες σε όλη την Αττική και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από εφτά Ρομά, ηλικίας 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ασφάλειας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, καθώς και διακριτούς ρόλους, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης τα οποία είχαν ως ορμητήριό τους οικισμό στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, κινούμενα με «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο είχαν εκμισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, εντόπιζαν τις οικίες-στόχους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίαζαν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, κεντρικές εισόδους και μπαλκονόπορτες και αποκτούσαν πρόσβαση στους χώρους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα μέλη της οργάνωσης, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost phones), τις οποίες ενάλλασσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα, με προφανή σκοπό να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους από την Αστυνομία.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι για τη μεγιστοποίηση της λείας τους, προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια νύχτα, ενώ σε μία περίπτωση ξήλωσαν σειρήνα συναγερμού και την τοποθέτησαν σε κουβά με νερό προκειμένου να την απενεργοποιήσουν.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 24 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων από οικίες σε Παιανία, Κορωπί, Γλυφάδα, Βούλα, Βριλήσσια, Νέα Πεντέλη, Μελίσσια, Κηφισιά, Παλλήνη, Γλυκά Νερά, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη και Γέρακα.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε χρηματικό ποσό άνω των 865.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.