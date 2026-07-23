Ανδρουλάκης στο TikTok για τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ: Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή

Το δικό του μήνυμα στις νέες και τους νέους που έδωσαν τη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων, δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ανακοίνωση, σήμερα, των βάσεων.

«Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε βίντεο που δημοσιεύει στο TikTok.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, όταν η Παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές. Τα παιδιά έκαναν τη προσπάθειά τους. Τώρα είναι η σειρά της Πολιτείας να κάνει τη δική της. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση και παπαγαλία. Περισσότερη μάθηση και γνώση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας στην ερώτηση «τι θα πείτε στον γιο σας όταν δώσει Πανελλήνιες», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζει: «Θα του έλεγα αυτό που λέω σε κάθε παιδί. Οι πανελλήνιες είναι μια σημαντική μάχη. Δεν είναι όμως η μάχη που θα καθορίσει τη ζωή σου. Πίστεψε στον εαυτό σου, τα καλύτερα είναι μπροστά».