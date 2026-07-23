Ανδρουλάκης στο TikTok για τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ: Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απηύθυνε μήνυμα στους νέους μέσω TikTok με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, τονίζοντας ότι η αξία τους δεν κρίνεται από έναν βαθμό ή μία στιγμή. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα, ζητώντας αλλαγή και περισσότερη ουσιαστική μάθηση αντί για πίεση και παπαγαλία.

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Νίκος Ανδρουλάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων, δίνει το δικό του μήνυμα στους νέους μέσω TikTok: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «όταν η Παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές». Επισημαίνει ότι «το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση και παπαγαλία. Περισσότερη μάθηση και γνώση».
  • Απαντώντας στην ερώτηση «τι θα πείτε στον γιο σας όταν δώσει Πανελλήνιες», ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι «οι πανελλήνιες είναι μια σημαντική μάχη. Δεν είναι όμως η μάχη που θα καθορίσει τη ζωή σου».

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Το δικό του μήνυμα στις νέες και τους νέους που έδωσαν τη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων, δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ανακοίνωση, σήμερα, των βάσεων.

«Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε βίντεο που δημοσιεύει στο TikTok.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, όταν η Παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές. Τα παιδιά έκαναν τη προσπάθειά τους. Τώρα είναι η σειρά της Πολιτείας να κάνει τη δική της. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση και παπαγαλία. Περισσότερη μάθηση και γνώση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας στην ερώτηση «τι θα πείτε στον γιο σας όταν δώσει Πανελλήνιες», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζει: «Θα του έλεγα αυτό που λέω σε κάθε παιδί. Οι πανελλήνιες είναι μια σημαντική μάχη. Δεν είναι όμως η μάχη που θα καθορίσει τη ζωή σου. Πίστεψε στον εαυτό σου, τα καλύτερα είναι μπροστά».

@nikos.androulakisΗ αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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