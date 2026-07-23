Βουλή – Βελόπουλος: «Για ποιο Σύνταγμα μιλάμε; Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, επί της πρότασης Αναθεώρησης του Συντάγματος, που κατέθεσε η ΝΔ.

Χαρακτηριστικά ο κύριος Βελόπουλος τόνισε: «Για ποιο Σύνταγμα μιλάμε; Υφίσταται Σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα; Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα, Δημοκρατία, χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει».

Επιπροσθέτως αναφέρθηκε στο «τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, κ. Μπενάκη, για το αν υπάρχει Σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι “η Ελλάς θα εκχωρήσει εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς” και μάλιστα τις ονόμασε, μίλησε για ΕΕ, ΜΚΟ, Παγκόσμιο Φόρουμ, Διεθνής Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδας. Όταν έχουμε μια τέτοια ωμή παραδοχή, για ποια Συνταγματική Αναθεώρηση μιλάμε εδώ μέσα;».

«Η παραβίαση του Συντάγματος έχει γίνει έθος στην Ελληνική Δημοκρατία»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «η παραβίαση του Συντάγματος έχει γίνει έθος στην Ελληνική Δημοκρατία» ενώ είπε ότι «οι κυβερνήσεις οδηγούν έμμεσα ή άμεσα τη χώρα στην περιβόητη ατζέντα 2030… η οποία είναι πάνω από το Σύνταγμά μας». Ο κ. Βελόπουλος συμπλήρωσε: «Μιλάνε για το τέλος των εθνών, για έναν παγκόσμιο στρατό που θα επιβάλλεται παντού, για το τέλος της οικογένειας, για μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα και το ψηφιακό χρήμα, τον προσωπικό αριθμό, για τον έλεγχο της γονιμότητας, για την ψηφιακή ταυτότητα, για τις πόλεις των 15 λεπτών, βλέπε Ελληνικό, για τον περιορισμό των μετακινήσεων, για την καλλιέργεια και τον έλεγχο της τροφής. Αυτά λέει η ατζέντα του 2030… Αυτά ήθελε και θέλει ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να εφαρμόσουν. Αυτά εμείς τα πολεμάμε και είμαστε απέναντί τους».

«Η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπει, βοηθά τον λαθρομετανάστη»

Ο κ. Βελόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχει ισονομία στη χώρα μας, αναφέροντας στοιχεία για παροχές σε Έλληνες πολίτες και σε παράνομους μετανάστες, όπως ανέφερε. «Στέγη: Δωρεάν ο λαθρομετανάστης, δομές-ξενοδοχεία, ο Έλληνας πληρώνει και ενοίκιο και ΕΝΦΙΑ. Σίτιση: Δωρεάν 3 γεύματα ο λαθρομετανάστης, μισθό και συσσίτιο ο Έλληνας. Ιατρική περίθαλψη: Τζάμπα ο λαθρομετανάστης, ασφαλιστικές εισφορές ο Έλληνας, αυστηρά κριτήρια, αν δεν έχεις δεν μπας στο νοσοκομείο. Επίδομα: Δωρεάν από ΜΚΟ ο λαθρομετανάστης, πληρώνει μόνος του χρήματα για την εφορία ο Έλληνας. Φορολογία: Καμία στον λαθρομετανάστη, δεκάδες φόροι για τον Έλληνα. Εκπαίδευση: Δωρεάν ο λαθρομετανάστης, ο Έλληνας πληρώνει φροντιστήρια. Που είναι η ισονομία;». «Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπει, βοηθά τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική Δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμά αυτό και θέλει ξερίζωμα».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «παραβιάζεται η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας» στο Κοινοβούλιο. «Δεν υπάρχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι. Μια Βουλή που είναι γεμάτη από δικηγόρους και από γιατρούς», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα είναι και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα που γίνονται βουλευτές και υπουργοί».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι «αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να δημευτούν οι περιουσίες τους, για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν». Σημείωσε ότι «όποιο κόμμα χρωστάει, να μην κατεβαίνει στις εκλογές».

Μιλώντας για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «το ξέρουμε όλοι ότι στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει. Δίνει εντολή στον ‘Αρειο Πάγο και του βγαίνει το άσπρο-μαύρο… Δεν υπάρχει ούτε Δικαιοσύνη, ούτε ανεξάρτητη Δικαιοσύνη». Τέλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως «κυβέρνηση των σκανδάλων, εκούσια ή ακούσια».