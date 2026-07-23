Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Προσωρινά κρατούμενος ο 60χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη οδηγείται προσωρινά στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομης οπλοφορίας. Ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς είχε ιστορικό νοσηλειών και είχε αποχωρήσει από κλινική λίγο πριν το περιστατικό

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ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη φυλακή προσωρινά οδηγείται ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη, μετά την απολογία του.
  • Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ έγινε δεκτό το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
  • Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην είσοδο της Ακρόπολης, με τον 60χρονο να επιτίθεται απρόκλητα σε δύο τουρίστες, τραυματίζοντάς τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη φυλακή προσωρινά οδηγείται ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη, καθώς μετά την απολογία του αποφασίστηκε η μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Σημειώνεται όμως πως η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ιστορικό νοσηλειών σε ψυχιατρικές κλινικές και είχε αποχωρήσει από την τελευταία μόλις τρεις ημέρες πριν από το περιστατικό.

Το χρονικό

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 08:05 το πρωί της περασμένης Τρίτης στην είσοδο της Ακρόπολης.

Ο 60χρονος επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι σε έναν 53χρονο και μία 48χρονη.

Η 48χρονη υπέστη ελαφρύ τραύμα στο χέρι, ενώ ο 53χρονος τραυματίστηκε σοβαρότερα στο πόδι, με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τουρνικέ για τον περιορισμό της αιμορραγίας.

Το ζευγάρι διακομίστηκε με ασθενoφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη.

 

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