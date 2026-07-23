Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Άνοδος στις βάσεις των Πολυτεχνικών, της Πληροφορικής και των Ιατρικών σχολών – Πού καταγράφηκε η μεγαλύτερη πτώση

Για ακόμη μία χρονιά, οι βάσεις εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσίασαν μεικτή εικόνα διακυμάνσεων, με το ποσοστό των τμημάτων και σχολών που σημείωσαν άνοδο να φτάνει, όπως και την προηγούμενη χρονιά, το 62%.

Σημαντική άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν τα τμήματα Πληροφορικής και τα τμήματα Πολυτεχνικών σπουδών, ενώ όπως αναμενόταν σημείωσαν άνοδο και οι βάσεις εισαγωγής των Ιατρικών σχολών. Στον αντίποδα, νομικές σχολές και σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, το υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593 (60.584 ΓΕΛ και 10.009 ΕΠΑΛ) και, συνολικά, εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων των ΓΕΛ ανήλθε στο 97,47% και το αντίστοιχο ποσοστό των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στο 63,23%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τη διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, υποβλήθηκαν 20.909 αιτήσεις και οι επιτυχόντες ανήλθαν στους 14.225, με ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής στις ΣΑΕΚ στο 68,03%.

Πάντως, συνολικά 9.739 θέσεις έμειναν κενές, αριθμός παρόμοιος με εκείνον των προηγούμενων ετών, μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Οι top και bottom 5 σχολές

Την υψηλότερη βάση εισαγωγής για το 2026 είχε και φέτος, όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές, η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με 20.995 μόρια, βάση που κινήθηκε ανοδικά μάλιστα, σε σχέση με την περυσινή χρονιά κατά 615 μόρια. Όπως και πέρυσι, στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ η άνοδος των βάσεων των αρχιτεκτονικών σχολών έφερε στην κορυφή και τα τμήματα της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, η πρώτη πεντάδα των τμημάτων με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής για το 2025 έχει ως εξής:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα, με βάση εισαγωγής τα 20.995 μόρια. Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βάση εισαγωγής τα 19.600 μόρια. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση εισαγωγής τα 19.228 μόρια. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βάση εισαγωγής τα 19.130 μόρια. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βάση εισαγωγής 18.950 μόρια.

Από την άλλη, η χαμηλότερη βάση εισαγωγής που κατεγράφη αυτή τη χρονιά ήταν τα 7.190 μόρια του τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά.

Αναλυτικότερα, τα πέντε τμήματα με τις χαμηλότερες βάσεις για φέτος είναι:

Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), με βάση εισαγωγής τα 7.190 μόρια. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), με βάση εισαγωγής τα 7.380 μόρια. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), με βάση εισαγωγής 7.540 μόρια. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πρέβεζα), με βάση εισαγωγής 7.640 μόρια. Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη), με βάση εισαγωγής 7.690 μόρια.

Πώς κινήθηκαν οι βάσεις

Εντυπωσιακή άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν οι Πολυτεχνικές σχολές, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε τα 1.000 μόρια. Ενδεικτικά, η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα και η σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, κατέγραψαν άνοδο 1.805 και 1.890 μόρια, αντίστοιχα.

«Οι πολυτεχνικές σπουδές δείχνουν ότι παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ζήτηση», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής, και εκτίμησε ότι η άνοδος των βάσεων για τα τμήματα των μηχανικών του Πολυτεχνείου προέρχεται από το γεγονός ότι οι υποψήφιοι γράψαν καλύτερα στο 2ο επιστημονικό πεδίο. «Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν έχουμε μόνο τα Πολυτεχνεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Έχουμε πολυτεχνιακά τμήματα -τα οποία είναι πενταετή, το πτυχίο των οποίων έχει ενσωματωμένο και το μεταπτυχιακό- και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι ελκυστικές, λοιπόν, οι πολυτεχνιακές σπουδές», προσέθεσε.

Σημαντική ήταν και η άνοδος που κατέγραψαν στην πλειονότητά τους οι σχολές Πληροφορικής. Μάλιστα, οι σχολές της Πληροφορικής εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων σημείωσαν άνοδο της τάξεως των 200 έως και 1.700 μορίων.

«Η άνοδος αυτή δεν είναι μόνο στα κεντρικά πανεπιστήμια, είναι και στα περιφερειακά. Προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι οι σχολές πληροφορικής είναι εκτεθειμένες στη ζήτηση δύο πεδίων, δηλαδή των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, αλλά δείχνει ότι τα παιδιά επιζητούν οπουδήποτε αυτές τις σπουδές, όταν οι σπουδές είναι συναρπαστικές και ελκυστικές», εκτίμησε ο κ. Χατζητέγας.

Και οι βάσεις των ιατρικών σχολών κινήθηκαν ανοδικά, άνοδος η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλεται στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων φέτος στο μάθημα της Φυσικής.

Ελαφρά πτώση κατέγραψαν οι βάσεις των Νομικών Σχολών και Σχολών Ψυχολογίας. «Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο οι νομικές σπουδές και οι σπουδές ψυχολογίας έχουν σταθερή ζήτηση. Το γεγονός ότι δεν ανέβηκαν εδώ οι βάσεις, οφείλεται στις επιδόσεις των υποψηφίων που ήταν χαμηλότερες αλλά και στο γεγονός ότι είχαμε λιγότερους υποψήφιους φέτος στο συγκεκριμένο πεδίο».

Μεγαλύτερη Άνοδος και μεγαλύτερη πτώση

Η πρώτη τριάδα τμημάτων με τη μεγαλύτερη άνοδο έχει ως εξής:

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μόρια: 14.720, άνοδος κατά 7.570 μόρια. Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών Αθήνας, στην εκκλησιαστικά Ακαδημία Αθηνών, μόρια: 13.555, άνοδος κατά 4.425 μόρια. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ – Σώματα), μόρια: 15.750, άνοδος κατά 2.695 μόρια.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό μορίων κατέγραψαν τα εξής τμήματα:

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόρια: 10.490, πτώση κατά 4.230 μόρια. Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα), μόρια: 10.384, πτώση κατά 1.681 μόρια. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ- Σώματα), μόρια: 11.120, πτώση κατά 1.960 μόρια.

Πάνω από 63.600 οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ και λοιπές σχολές – Η «ακτινογραφία» των βάσεων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω Πανελληνίων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στις δημόσιες ΣΑΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής τους.

Συνολικά 63.609 υποψήφιοι εξασφάλισαν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις λοιπές σχολές μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Από τους 96.519 υποψηφίους, οι 59.160 πέτυχαν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά τμήματα, 380 σε ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ, ενώ ακόμη 4.069 εισήχθησαν σε στρατιωτικές σχολές, σχολές της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και στις ΑΕΝ.

Στην κατηγορία των υποψηφίων των ΓΕΛ, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 70,60%, ενώ μεταξύ όσων υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο έφτασε το 97,47%. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, το αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας ήταν 39,52% επί του συνόλου και 63,23% μεταξύ όσων κατέθεσαν μηχανογραφικό.

Τα στοιχεία καταγράφουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας για τους υποψηφίους που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού, με σχεδόν όλους τους υποψηφίους των ΓΕΛ που υπέβαλαν μηχανογραφικό να εξασφαλίζουν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε άλλες σχολές.

Πώς μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επίσης, οι υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Δείτε τους πίνακες

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2025_ΠΑΝΕΛ.2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2024_ΠΑΝΕΛ.2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2025_ΠΑΝΕΛ.2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2024_ΠΑΝΕΛ.2026

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2024_Έτη 2026 & 2025

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2025_Έτη 2026 & 2025

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2024_Έτη 2026 & 2025

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2025_Έτη 2026 & 2025

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Έτη 2026 & 2025

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Έτη 2026 & 2025

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ_Επιτυχόντων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ_Υποψηφίων_Πανελ. 2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%-ΕΠΑΛ_ΠΑΝΕΛ.2026

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%-ΓΕΛ_ΠΑΝΕΛ.2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2025_Υποψηφίων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Υποψηφίων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Υποψηφίων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2024_Υποψηφίων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2025 _Υποψηφίων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2024_Υποψηφίων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2024_Επιτυχόντων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2025_Επιτυχόντων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2024_Επιτυχόντων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Επιτυχόντων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2025_Επιτυχόντων_Πανελ. 2026

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Επιτυχόντων_Πανελ. 2026

6. Βάσεις εισαγωγής ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στα ΣΑΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

7. Βάσεις εισαγωγής ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ στα ΣΑΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

8. Στατιστικά Προτιμήσεων στα ΣΑΕΚ

Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ, για Τμήματα και Σχολές των Πανεπιστημίων, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Αν. Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iii) εσπερινού Γενικού Λυκείου, για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iv) εσπερινού ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν και αποφοίτους, χωρίς νέα εξέταση το 2026, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2025 ή το 2024:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Αν. Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Δίνονται στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία. Επίσης, δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2026 και 2025, για τις κατηγορίες υποψηφίων, όπου οι βάσεις εισαγωγής είναι αναλογικά συγκρίσιμες μεταξύ των δύο ετών, καθώς και τα στατιστικά προτιμήσεων τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να αναρτηθούν στα Λύκεια. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των σοβαρών παθήσεων (5%) μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας έλαβαν μέρος και στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ θα πληροφορηθούν ξεχωριστά για τα αποτελέσματα τους κάνοντας χρήση του αντίστοιχου κωδικού υποψηφίου (κωδικός πανελλαδικών εξετάσεων/κωδικός υποψηφίου σοβαρών παθήσεων).

Στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, έλαβαν μέρος 2.938 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 2.466. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ.

Η διαδικασία επιλογής αφορά αποφοίτους του 2026 ή παλαιότερους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και υπέβαλαν οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό.

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου σε κάθε προσφερόμενη ειδικότητα σε κάθε Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. για την κάθε κατηγορία υποψηφίων (γενική/ειδική). Απεστάλησαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Υγείας, στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Τουρισμού και στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, ώστε να υποστηριχθεί από τις αντίστοιχες Σ.Α.Ε.Κ. η διαδικασία των εγγραφών. Σε ό,τι αφορά τις Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., έχει προετοιμαστεί η διαδικασία καταχώρισης και παρακολούθησης των εγγραφών των επιτυχόντων μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ. Η προθεσμία εγγραφών για τις Σ.Α.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. είναι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) με τους κωδικούς των πανελλαδικών εξετάσεων και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό εξετάσεων κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό φέτος ανήλθε σε 20.909, εκ των οποίων 19.452 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2025-2026, ενώ 1.457 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 125 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 20.784 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 14.225. Πιο συγκεκριμένα, οι 14.100 είναι επιτυχόντες στη γενική κατηγορία και 125 στην ειδική κατηγορία.

Οδηγίες

Τα δικαιολογητικά και οι οδηγίες εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) για τους επιτυχόντες στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ οι αντίστοιχες πληροφορίες εγγραφής για τις Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας των άλλων Υπουργείων θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από τα Υπουργεία αυτά.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στις Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων (https://diek.it.minedu.gov.gr/site/index) από την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 π.μ. μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.